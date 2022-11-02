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HP Güzelyurt’ta Kansoy'u destekleyecek!

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday olduğunu açıklayan Reşat Kansoy’u destekleme kararı aldı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 16:03
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HP Güzelyurt’ta Kansoy'u destekleyecek!



Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Gerek HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı gerekse Merkez Yürütme Organımızla görüşmeler yaparak görüşlerini ve projelerini anlatan Sayın Reşat Kansoy Halkın Partisi’nin desteğini talep etmiştir. Parti Meclisimiz yapmış olduğu değerlendirme ve oylama sonucunda Güzelyurt Belediye Başkanlığına yıllardır belediyecilik konusunda fikir üreten, bölgedeki sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapan bağımsız aday Reşat Kansoy’yu destekleme kararı almıştır” denildi.

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