Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) yetkilileri, kurultay sonrası örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Yenierenköy’de parti üyeleri ve sempatizanlarıyla bir araya gelerek bölge ve ülke sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:48
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

HP’den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün, HP Genel Sekreteri Yenal Senin, MYO Örgütlenme Sorumlusu Özgür Vehit ve İskele İlçe Başkanı Milletvekili Mesut Genç’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda; bölge üreticisi, seracılık, balıkçılık ve bu alanlarda yaşanan doğal afetlerin verdiği zararların giderilmesi için yapılan çalışmalar, muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bölgedeki eski eserlerin bakımı, karayollarının yeniden ele alınması ve yapılandırılması için çalışmaların artırılması, bölgedeki atıl durumdaki binaların yeniden hizmete kazandırılması, Yenierenköy’ün sanayi bölgesi ihtiyacı, turizm alanında çalışan bölge insanının sosyal hakları konusu, yerli çalışan sayısının artırılması için bölge işletmelerine yönelik teşvik konusu, bölgedeki kaçak işçi sorunu gibi konular ele alındı.

banner41
HP Genel Sekreteri Yenal Senin, ülke genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini, KKTC’nin her köşesinde etkin olunacak çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Senin; “Daha örgütlü bir yapıyla halkımıza hizmet için bölge örgütlenmelerimizi artıracak ve verimli toplantılarla insanımıza daha iyi nasıl hizmet ulaştırabiliriz noktasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Gailemiz memleketimizin geleceğidir. Tüm çalışmalarımız daha güzel, daha refah ve yaşanabilir bir ülke yaratmak içindir” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YenierenköyZiyaretHPHalkın PartisiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Milli Varoluş Konseyi’nden UBP'ye Ziyaret…
Milli Varoluş Konseyi’nden UBP'ye Ziyaret…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim