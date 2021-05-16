HP: “Hükümet, halkı akılcı çözümlerle rahatlatmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Mağusa Suriçi ve Lefkoşa Arasta ziyaretlerinden sonra arife günü de Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekillerinin esnafın vatandaşların sıkıntılarını dinlediği ziyaretlere partinin ilçe başkanları ve ilçe üyeleri de eşlik etti.

Halkın sıkıntılarını dinleyip meclise taşıyıp çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten HP’li vekiller, her zaman olduğu gibi bundan sonra da halkın yanında olup onlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gailelerinin memleket ve vatandaşın refahı olduğunu belirten Halkın Partisi lideri ve milletvekilleri, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya koyulması gerektiğini, hep söyledikleri gibi işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiği aktarıldı.

Hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğine işaret eden partililer, farklı destek paketleriyle esnafın yarasına merhem olmak gerektiğinin, pandemi koşullarını da göz önünde bulunarak akılcı ve bilime dayalı önlemlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.