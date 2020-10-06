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HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ, ERKEN SEÇİM DE GÜNDEMDE

Ersin Tatar Başbakanlığı’ndaki UBP-HP Hükümeti’nde, HP’nin bu akşam gerçekleşen Parti Meclisi’nde “Hükümetten çekilme” kararı alması sonrasında, gözler Cumhuriyet Meclisi’ne çevrildi.

06 Ekim 2020 Salı 23:41
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HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ, ERKEN SEÇİM DE GÜNDEMDE

Ersin Tatar Başbakanlığı’ndaki UBP-HP Hükümeti’nde, HP’nin bu akşam gerçekleşen Parti Meclisi’nde “Hükümetten çekilme” kararı alması sonrasında, gözler Cumhuriyet Meclisi’ne çevrildi.

Halkın Partisi kanadının çekilmesiyle, hükümette yalnız kalan Ulusal Birlik Partisi aleyhine Cumhuriyet Meclisi’nde Güvensizlik Önergesi sunulmasıyla, yeni hükümet kurma arayışları yeniden başlayacak.

Güvensizlik Önergesi sunulmaması halinde, HP’den istifa eden bakanların yerine atanacak olan yeni bakanlar ile, hükümetin devam edeceğini ancak meclis aritmetiğinde güvensizlik sorunu yaşayacağından, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından erken seçimin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan HP Genel Başkanı Yenal Senin, yeni hükümet kuruluncaya kadar, HP’li bakanların sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

HALKIN PARTİSİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

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