Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
“Polis ne derse doğrudur”
“Polis ne derse doğrudur”

HP, İçişleri ve Maliye'yi istiyor

Hükümet pazarlığında, HP, İçişleri ve Maliye'yi isterken, UBP ise HP'nin taleplerini uygun görmedi.

13 Kasım 2020 Cuma 18:58
1669 Okunma
HP, İçişleri ve Maliye'yi istiyor

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi arasında perde gerisinde devam eden hükümet pazarlığında HP'den şok edici bir talep geldi. 

Halkın Partisi'nin İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı üzerinde ısrar ettiği öğrenildi.

UBP, HP'nin İçişleri yanında ülkenin mali politikalarına da yön vermek istemesini sıcak bakmıyor.

UBP, Mali konularda inisiyatifi hükümetin küçük ortağının yönetimine vermenin doğru olmayacağını düşünüyor.

UBP kaynakları söz konusu talepleri makul bulmazken, parti içinde bu talebin kabul edilemeyeceği konuşuluyor.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 13.11.2020 20:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!
Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!
1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi
1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim