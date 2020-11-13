HP, İçişleri ve Maliye'yi istiyor

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi arasında perde gerisinde devam eden hükümet pazarlığında HP'den şok edici bir talep geldi.

Halkın Partisi'nin İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı üzerinde ısrar ettiği öğrenildi.

UBP, HP'nin İçişleri yanında ülkenin mali politikalarına da yön vermek istemesini sıcak bakmıyor.

UBP, Mali konularda inisiyatifi hükümetin küçük ortağının yönetimine vermenin doğru olmayacağını düşünüyor.

UBP kaynakları söz konusu talepleri makul bulmazken, parti içinde bu talebin kabul edilemeyeceği konuşuluyor.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI