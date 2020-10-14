HP kurucu üyesi Ayla Gürel Moran istifa etti!

HP’den istifa eden Ayla Gürel Moran, “Artık kendi programıyla birçok bakımdan çelişen icraatı, politikaları ve/veya politika yoksunlukları ile anılır hale gelmiş olan ve ayrıca ciddi örgütsel demokrasi açığı sorunları bulunduğunu düşündüğüm Halkın Partisi’nden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.

Moran istifa gerekçesi şöyle açıkladı...

“Başta HP’nin oluşumuna kurucu üye olmayı kabul ederek destek verirken, partinin kuruluş amacının şu olduğunu düşünmüştüm: Kuzey Kıbrıs’ta demokrasiye ve hukuka saygılı, ayrımcılık yapmayan, şeffaf, katılımcı, hesap veren, etkin, tutarlı ve dürüst bir yönetim yaratmak, bu sayede gerek kuzey (T.C) gerek güney (Kıbrıs Rum tarafı) ile olan ilişkimizin şeklini değiştirecek bir toplumsal özgüven inşa etmek hedefleri doğrultusunda bir toplumsal konsensüs, bilinçlenme, örgütlenme için çaba göstermek.

"HP HÜSRANA DÖNÜŞTÜ"

Fakat özellikle üç yıla yakın Meclis temsiliyeti ve hükümet ortaklığından sonra bugünkü HP’nin bu amacı kovalamak bir yana böyle bir amacın başarılabilir olduğuna dair umutları dahi yok eden hüsran kaynaklarından birine dönüştüğünü görmekteyim.

Başlangıçtaki radikal reformist söylemiyle 'yok yahu, bu memlekette hiçbir şey düzelmez', 'siyasetçilerin hepsi aynıdır', 'KKTC’yi Türkiye yönetiyor' şeklindeki kanaatleri tersyüz edeceğiz diye yola çıkan bu parti, sonuçta bu tür düşünceleri daha da pekiştirmeye yardımcı olmuş gibi duruyor maalesef.

"ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ AÇIĞI SORUNLARI OLAN HP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Dolayısıyla, şimdi artık kendi programıyla birçok bakımdan çelişen icraatı, politikaları ve/veya politika yoksunlukları ile anılır hale gelmiş olan ve ayrıca ciddi örgütsel demokrasi açığı sorunları bulunduğunu düşündüğüm Halkın Partisi’nden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim.”