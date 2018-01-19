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HP Lefkoşa İlçe Başkanı istifa etti

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Eylem Deliceırmak Erbilen, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:42
HP Lefkoşa İlçe Başkanı istifa etti
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Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Eylem Deliceırmak Erbilen, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararının 10 Ocak’ta alındığı, daha sonra gelişen “hükümet kurma çalışmaları” süreciyle ilgili olmadığı bildirildi.

Eylem Deliceırmak Erbilen’in bu açıklamayı sosyal medya hesabından yapması dikkat çekti. Erbinlen, “Arkadaşlar ben 10.01.2017 tarihinde Halkın Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve üyelikten de istifa etmiş bulunmaktayım. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Herkesin yolunun açık olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Eylem Deliceırmak Erbilen, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri’nde Halkın Partisi’nin Lefkoşa Milletvekili adayları arasıdna da yer alıyordu.

Erbilen’in “İlçe Başkanlığı” yanısıra “parti üyeliğinden de” istifasını duyurduğu görüldü.

Öte yandan, HP’nin önemli isimlerinden Şevki Kıralp’ın da Merkez Yönetim üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi ancak bu yönde bir resmi açıklama yapıldı.

Halkın Partisi’nde seçimin ardından yer alan istifalarla ilgili parti yetkili kurullarından da bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

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