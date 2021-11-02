HP'li model de var, HP'siz model de

Hükümeti kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi Başkanı Faiz Sucuoğlu, ilk ziyaretini Halkın Partisi’ne gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Kudret Özersay ve Faiz Sucuoğlu açıklamada bulundu

İlk açıklamayı Özersay yaptı, "Seçim hükümeti kurulması için bir görüş birliği içerisindeyiz" dedi.

Özersay'dan, UBP- CTP-HP teklifi

"En yakın zamanda seçimin yapılmasında da hemfikiriz" diyen Özersay, şöyle devam etti:

"Farklı hükümet modellerinin ihtimali olduğunu görüyoruz bu olasılıkları da birlikte değerlendirdik. Bir kısmında HP yok, bir kısımda var. Biz HP olarak geniş tabanlı bir erken seçim hükümetinin kurulması gerektiğini söyledik. Mecliste grubu bulunan partilerin (UBP-CTP-HP) oluşturacağı bir mutabakat hükümeti oluşması gerektiğini söyledik. Bu hükümet modelini paylaştık. Gelen teklifleri de biz kendi yetkili organlarımızda değerlendireceğiz. Bizim istediğimiz, memleketin huzur içerisinde bir erken seçime gitmesi ve Meclis'teki iradenin yenilenmesidir"

"Perşembe sabah netleşir"

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir maraton tüm Meclis’te temsil edilen partilerle görüşmelerimizi tamamlayacağız. Esas mutabakan konusu erken seçim hükümeti konusudur. Erken seçim tarihi konusu ise bugünkü tüm görüşmelerden sonra ortaya çıkacaktır" dedi.

Meclis'in nisap sorunu nedeniyle Meclis'in miadını doldurduğunu ifade eden Sucuoğlu şöyle devam etti:

Nisan sorunu ve konsantrasyon eksiklikleri nedeniyle Meclis bir türlü toplanamıyor, Meclis miadını doldurmuştur. Erken seçim kararı almak gerekiyor. 60 günlük seçim yasakları öncesinde Mecliste ne kadar aktif olabilirsek. Oy birliğiyle geçen yasa tasarılarının meclisten geçirilmesi yönünde bir yakınlaşma var, yapacağımız ziyaretler sonucunda bunlar netleşecektir. Biz HP’nin içinde olabileceği formülleri görüştük. Alternatifler de var. Yarın veya en geç perşembe sabah tam anlamıyla netleşir ve pazartesi günü Meclis’te gereken adımlar atılır"

Sucuoğlu soru üzerine teknokrat hükümete sıcak bakmadıklarını kaydetti.

KAYNAK: SES KIBRIS