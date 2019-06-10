HP Milletvekili Dr.Topal’a davet

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Dr.Hasan Topal, İzmir’de Türkiye’li ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın vereceği konsere davet edildi.

Konserde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan ve Atlılar Katliamı çukurunun açılması sırasında da görev yapan Emekli Tabib Yarbay Ayhan Çekiç’in Kıbrıs ile ilgili yazdığı bir çok eser de icra edilecek.

Ninesi ve Dedesi Atlılar katliamından kurtulan 2 kişi olan Dr.Hasan Topal, böylesine anlamlı bir konserde yer almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Emekli Tabib Yarbay Ayhan Çekiç’in Kıbrıs Türk halkı için büyük bir değer olduğunu ifade eden Topal, zor ve acı günlerin de hatırlanacağı bu konserin manevi açıdan da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Hasan Topal’ın davet edildiği konser, 12 Haziran Çarşamba Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyartosunda gerçekleştirilecek. (BRT/MAIL)