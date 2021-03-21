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HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"
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HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"

HP MİLLETVEKİLİ ATAKAN: “İNSANLARIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ EKONOMİ VE GEÇİM SIKINTISI OLDU”

21 Mart 2021 Pazar 18:15
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HP milletvekili "Öncelik ekonomi ve geçim sıkıntısı"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, ülkede insanların birincil önceliğinin geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, reel sektöre gerekli kaynağın ayrılmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün zamanlaması nedeniyle en önemli protokol olduğunu, ancak özellikle reel sektör için beklenen kaynağın ayrılmadığını savundu.

Atakan, “Reel sektöre kaynak ayrılması gerekiyordu. Anlaşılan Türkiye’ye giderken Başbakan da protokol maddelerini bilmiyordu. İşsizlik rakamı çift haneli oldu. Ekonomik protokol içinde hibe ve kaynak aktarımı yer almıyor. İnsanların birinci önceliği ekonomi ve geçim sıkıntısı oldu. Sağlık ve pandemi geri plana itildi. Protokolde üç ayrı sektöre ayrıldığı belirtilen ve yeterli de olmayan 80 milyon TL’nin ne zaman, nasıl harcanacağı da meçhul” dedi.

“YURTDIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ PLANLAMA YAPILMALIDIR”

Ülke ekonomisinin can damarı olan yükseköğrenim için ülkeye gelecek öğrencilerle ilgili planlama yapılması gerektiğini belirten Tolga Atakan, hükümetin bir planlamasının bulunmadığını öne sürdü.

Halkın Partisi olarak tespit ettikleri sorunları çözüm önerileri ile birlikte Hükümete sunduklarını ancak hükümetin bunları anlamaktan uzak bir tavır içinde olduğunu savunan Atakan, “Uçuş planlamasının nasıl yapılması gerektiğinden tutun, aşı programına, adeta turizmin açılmaması için yapılan yanlışların nasıl doğruya çevrilebileceği gibi birçok konuda önerilerimizi ve çalışmaları ortaya koyuyoruz” dedi.

Atakan ayrıca, başka bakanlıklarda istihdam yapılması gerekirken, elzem olduğu için Sağlık Bakanlığı’na yapılan istihdamlardan, görev yerine gitmeyenlerin bulunduğunu da iddia etti.

Son Güncelleme: 21.03.2021 19:17
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