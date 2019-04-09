HP milletvekili Rogers hükümeti değerlendirdi

Rogers soru üzerine yaptığı açıklamada, hükümet kurulduğu günden bu yana yolunda gitmeyen ve kötü olan her konunun doğrudan Halkın Partisi’ne mal edildiğine işaret etti.

Dörtlü bir koalisyon olmasına rağmen bugüne kadar hükümetine ilişkin tüm eleştirilerin sadece Halkın Partisi’ne yöneltildiğini ifade eden Rogers, “biz bunları duymaya çok alıştık” dedi.

Rogers, idealist düşünen birisi olarak hükümet ilk kurulduğundaki kadar pozitif olmadığının altını çizerek, “görüyoruz ki bir parti olarak bir şey yapmak farklı, dört partinin mutabık kalarak bir şey yapması farklıdır. Belli konularda iletişim eksikliği olduğunu görebiliyoruz. Veya belli yasalarda bazı partilerin farklı öncelikleri, diğer partilerin başka öncelikleri olabildiğini görebiliyoruz” diye konuştu.

“Daha güçlü bir iktidar daha fazla değişime imza atabilir” şeklinde konuşan Rogers, dörtlü koalisyonda sadece dört partinin de mutabık kaldığı konularda ilerleme sağlanabildiğini; bunun da zaman zaman süreci yavaşlatabildiğini kaydetti.

Jale Refik Rogers, “Gerçeklerimiz bunlardır ve biz de bu gerçeklik içerisinde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya uğraşıyoruz” dedi.