HP, olağanüstü birleşime katılmayacak!

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Meclis’te konuştu.

Özersay’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ Bir şehit çocuğu olarak devletin itibarını yerle bir etmeniz çok ağırıma gidiyor. Bunu yapmaya zerre hakkınız yok. Kimseye bunu yaşatmaya hakkınız yok. Bu devlete olan saygısızlıktır. Şu anda yeni bir hükümet kurulmuyor. Tek kelime ile oyun oynanıyor. Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı göstermiyorsunuz. Bir bakanı bile görevden almayı beceremediniz. Bakan değiştirmek için hükümeti bozup tekrardan kurdunuz. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde bir ilki yaşatıyorsunuz.”

“Biz bu oyunun parçası olmayacağız”

Bu oyunun bir parçası olmayacaklarını kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

“Meclis Genel Kurulu’nda önce Bakanlar Kurulu listesi, ardından hükümet programı okunması gibi törensel bir hava yaratılmasına gerek yok. Bizim buna müsaademiz de yok. Bu yüzden Meclis Genel Kurulu’nda kalmaya devam etmeyeceğiz.”

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