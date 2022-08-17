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HP, Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu’nu görevden aldı

HP Parti Meclisi, aralarında Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu HP MYK üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
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HP, Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu’nu görevden aldı


Dün akşam toplanan Halkın Partisi, Parti Meclisi, Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Batur Sağlamer’in de üyesi olduğu Merkez Yürütme Kurulu’nu, toplu olarak görevden aldı.

Jale Refik jogers ve Ayşegül Baybars’ın HP’nin sine-i millet kararına uymamasının MYK üyelerinin görevden alınmasında etken olduğu öğrenildi.

Halkın Partisi’nin bu kararı Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Batur Sağlamer’in MYK üyeliğinin sonlandırılması için aldığı öne sürüldü.

HP Parti Meclisi önümüzdeki günlerde yapacağı toplantısında yeni MYK’yı belirleyecek.

MYK şu isimlerden oluşuyordu:

Genel Başkan: Kudret Özersay

Genel Sekreter: Ahmet Tokatlıoğlu

-Jale Refik Rogers

-Ayşegül Baybars

-Tolga Atakan

-Özgür Vehit

-Turgut Alas

-Yusuf Avcıoğlu

-Batur Sağlamer

-Ramadan Durmazer

-Ayşe Onar

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