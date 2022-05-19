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HP PM’de sine-i millet kararı çıktı

Halkın Partisi Parti Meclisi, sine-i millete gitme kararı aldı. 

19 Mayıs 2022 Perşembe 16:31
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HP PM’de sine-i millet kararı çıktı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM), mecliste nasıl bir tavır sergileneceği ile ilgili toplandı.

Halkın Partisi Parti Meclisi, sine-i millete gitme kararı aldı. 

Toplantıda 35 evet 12 hayır kararı çıktığı iddia edildi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay istifada kararlı, ancak diğer iki vekil Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers istifa kararına onay vermedi.

Baybars ve Refik’in istifa etmeyeceği, gerekirse parti meclisi kararı ile partiden ihracı göze aldığı öğrenildi.

İstifayla ilgili karar metni şu sıralarda yazılıyor.

Sine-i millete karşı çıkan Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın ne yapacakları merak ediliyor.

Son Güncelleme: 19.05.2022 16:54
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