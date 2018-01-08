Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117450
ALTIN
158.923
DOLAR
3.7537
STERLİN
5.0773
EURO
4.5006
Canan Karatay'dan 'botoks'u rafa kaldıracak tavsiye
Karatay'dan 'botoks'u rafa kaldıracak tavsiye
Nargile sigaradan daha tehlikeli
Nargile sigaradan daha tehlikeli
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam

HP: "Sonuçlar netleşince açıklama yapılacak"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan, seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı saatlerde BRT’ye konuştu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:36
HP: "Sonuçlar netleşince açıklama yapılacak"
banner10

Atakan, ilk sonuçlara göre halkın iradesinin sandığa yansıyan bölümünün değişim yönünde olduğunu gözlemlediklerini belirterek ‘ilk sonuçlar bizi mutlu etti’ dedi.

Atakan birçok bölgede iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, sayımın devam ettiğini ve sonuçlar netleşince açıklama yapılacağını söyledi.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada ise seçim sonuçları konusundaki değerlendirmenin, sağlıklı rakamlar ve yeterli veriler ortaya çıktıktan sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “halen bir biriyle çelişen ve aslında YSK tarafından henüz doğrulanmamış olan sonuçlar gelmektedir. YSK tarafından ana hatlarıyla kayda değer oranda sandık açıldıktan sonra yapılacak açıklama ertesinde gerek siyasi partilerin almış olduğu oranlar gerekse olası milletvekili sayıları netleştiğinde kamuoyu ile değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Sonuçların belirlenmesine bağlı olarak parti başkanımız Kudret Özersay açıklamada bulunacaktır” denildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özer kalbine yenildi
Özer kalbine yenildi
Hatalı sağlama kazayı getirdi 
Hatalı sağlama kazayı getirdi 
Köprü taşına çarptı
Köprü taşına çarptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim