HP: "Sonuçlar netleşince açıklama yapılacak"

Atakan, ilk sonuçlara göre halkın iradesinin sandığa yansıyan bölümünün değişim yönünde olduğunu gözlemlediklerini belirterek ‘ilk sonuçlar bizi mutlu etti’ dedi.

Atakan birçok bölgede iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, sayımın devam ettiğini ve sonuçlar netleşince açıklama yapılacağını söyledi.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada ise seçim sonuçları konusundaki değerlendirmenin, sağlıklı rakamlar ve yeterli veriler ortaya çıktıktan sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “halen bir biriyle çelişen ve aslında YSK tarafından henüz doğrulanmamış olan sonuçlar gelmektedir. YSK tarafından ana hatlarıyla kayda değer oranda sandık açıldıktan sonra yapılacak açıklama ertesinde gerek siyasi partilerin almış olduğu oranlar gerekse olası milletvekili sayıları netleştiğinde kamuoyu ile değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Sonuçların belirlenmesine bağlı olarak parti başkanımız Kudret Özersay açıklamada bulunacaktır” denildi.