HP temsilcisinin istifasıyla boşalan YYK üyeliğine Fahrioğlu getirildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı görüşüldü. Tasarının ivediliği olmadığı için üçüncü görüşmesi sonraki birleşime bırakıldı. Yayın Yüksek Kurulu’nda Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, Ali Fahrioğlu’nun getirilmesi de onaylandı.

SANER

Yasayla ilgili konuşan UBP Milletvekili Ersan Saner de ilgili yasa tasarısının ülkedeki pek çok soruna merhem olacak bir çalışma olduğunu kaydetti.

İstatistiki verilerin önemine değinen Saner, önceden bakanlık yapmış biri olarak, istatistiki verilerden noksan her projenin başarıya ulaşma şansının çok az olduğunu söyledi.

Saner, buna turizm sektörü istatistiklerinden örnekler verdi.

Şu an ilgili kurum için 72 kişilik bir münhal çıkıldığına işaret eden Saner, bu kişiler oturdukları yerden verileri elde edeceklerini sanıyorlarsa, kendilerine bakanlıktan veri sağlanacağını sanıyorlarsa “bu kurumun ölü doğmuş olacağını” vurguladı.

Amcaoğlu’nun tespitlerine yürekten katıldığını anlatan Saner, bu konuda hükümetin atacağı adımlar olduğu bilgisi aldığı için, gelecek her iyi yasaya destek verdikleri için yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

DPÖ’den bazı isimlerin İstatistik Kurumu’na geçeceğini, buradaki geçiş süresinin 1 yıl olduğunu kaydeden Saner, yasalaşmanın gerektiğini anlattı.

Yasanın geneline “evet” derken E-devletin kuruma danışmasını öngören maddeye ret vereceklerini kaydeden Saner, bilgi toplayacak kişilere cevap vermek istemeyen kişilere ceza verilmesi maddesini de yanlış bulduklarını anlattı.

Saner, bilgi vermek konusunda gönüllülüğün esas alınması gerektiğini dile getirdi.

CANDAN

CTP Milletvekili, ilgili komite başkanı Armağan Candan konuşmasına DPÖ personeli Artun Doğa’nın vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı.

Yasa çalışmasının uzun süredir devam ettiğini anlatan Candan, yasanın nihayet hayata geçirilebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkedeki önemli bir eksikliğin böylelikle giderilmiş olacağını, yıllık ve beş yıllık istatistik programlar oluşturulacağını anlatan Candan, pek çok kurumla işbirliği halinde bir de istatistik konseyi meydana getirileceğini söyledi.

Candan, İstatistik Kurumu’nun her yıl izleme raporları hazırlayarak Bakanlar Kurulu ve İstatistik Konseyi’ne sunacağını kaydetti.

Yasanın AB Koordinasyon Merkezi, DPÖ, AB uzmanları ve Dünya Bankası’nın görüşleri alınarak hazırlandığını söyleyen Candan, Kurumun istatistiki verilerin toplanması, derlenmesi ve yayınlanmasından sorumlu olacağını ve ülkedeki resmi istatistik sisteminin koordinatörü olarak verilerin temel üreticisi olacağını kaydetti.

Böylelikle istatistik hizmetlerinde uluslararası temel kriterler olan güvenilirlik, karşılaştırılabilirlik tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflığın da güvence altına alınacağına işaret eden Candan, kurumun altında 5 şube oluşturulacağını anlattı.

Yurt dışındaki pek çok ülkede ayrı İstatistik Kurumları olduğunu kaydeden Candan kurumun istatistiki veriler üretirken uluslararası gizlilik ilkelerine uyacağını anlattı.

Candan, DPÖ’nün de daha güçlü bir noktaya varmasını sağlayacak yasa çalışmasının da bir an önce Meclis’e gelip hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından tasarı madde madde oylandı. Tasarının ivediliği olmadığı için üçüncü görüşmesi sonraki birleşime bırakıldı.

BOŞALAN YYK ÜYELİĞİNE FAHRİOĞLU SEÇİLDİ

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alındı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasal partilerden Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, oybirliğiyle Ali Fahrioğlu’nun genel kurula salık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Doğuş Derya’nın Ali Fahrioğlu’nun ilgili üyeliğe atanmasında sorun bulunmadığına dair raporu okumasının ardından, yapılan oylamada, Ali Fahrioğlu’nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı. Sonraki birleşim yarın 10.00’da gerçekleşecek.

(TAK)