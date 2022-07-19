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HP ve CTP birlikte mi hareket edecek?

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

19 Temmuz 2022 Salı 10:02
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HP ve CTP birlikte mi hareket edecek?
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Tokatlıoğlu, “Sine-i millet süreci 19 Mayıs tarihinde başladı ve bugünlere kadar geldi. Yoğun istişare içeren ve yoğun bir hareketlilik içeren bir süreç. Toplumun küçük bir kısmı HP siyaseti bırakıyor olarak  algılandı ancak tam aksine meclisin  içerisinde tüm yollar denendikten sonra bir sonuç alınamadığı görüldüğü için ve sürekli olarak da muhalefetin iktidarsızlaştırıldığı, hükümetin gayrimeşru bir zeminde oturması sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Meşrutiyet halktan aldınız temsiliyet sonucunda kendinizi topluma karşı sorumlu hissetmenizdir. Bu hükümet başbakan olmaya namzet olmayan bir kişi olduğu için kendini topluma karşı sorumlu hissetmiyor. Bu topluma da yansıyor. Hükümetin hazırladığı yasal değişiklikler ülkenin zemininin oynattığı için mecliste de bunun yansımaları oluyor. Bu yasalar muhalefet tarafından 1 hafta bile ertelense günün sonunda geçiriliyor” dedi.

Konuşmasının devamında CTP ziyaretleri hakkında bilgi veren Tokatlıoğlu, “CTP ziyaretimizde sine-i millet vizyonumuzu anlatmak ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili muhalefetin birlikte hareket etmesi adına bir görüşmemiz oldu. CTP ile istişare ile sürecimiz devam edecek. Muhalefetin belirli ilkeler içinde birlikte hareket etmesi yönünde görüşmemiz oldu. Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonra da istişarelerimiz devam edecek” dedi. 
Tokatlıoğlu, “30 günde 32 sivil toplum örgütünü ziyaret ettik. Hiçbiri bu gidişattan memnun değil. Bu gidişe birlikte bir dur deme yönünde herkeste bir fikir birliği vardır. Bu bağlamda CTP’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ne kadar da görüş ayrılıklarımız olsa da bu devletin esasını oluşturan anayasaya saygı duyulması noktasında görüş birlikteliğimiz var. Devletin esas üzerinde olan temeller sıkıntıdadır. Bu ilke ve prensiplere saygı duyan kesimlerin birlikte hareket etmesi oldukça önemlidir. Siyasi partiler ile görüşmelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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