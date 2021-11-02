HP VE CTP'DEN RANDEVU İSTENMEDİ

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan hükümet kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun kurması muhatemel hükümet modeli henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar'a üç gün içinde hükümeti sunması beklenen Sucuoğlu henüz Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisinden randevu talep etmedi.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre Sucuoğlu Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu ile üçlü bir hükümet modeli üzerinde duruyor.

Bağımsızların da desteği ile Sucuoğlu 27'li bir modeli Tatar'a sunacak.

UBP'de , Ersan Saner ve dünkü toplantıya çağrılmayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın olası hükumet modeline destek verip vermeyecekleri ise bilinmiyor.