HP’de kritik oylama

Halkın Partisi parti Meclisi bu akşam toplanıyor.

CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın evsahipliğinde siyasi parti başkanının bir araya geldiği akşam yemeğinde masaya konan dörtlü koalisyon hükümeti modeli parti Meclisi’nin gündeminde olacak.

SESkıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre Dörtlü koalisyon modelinde hala ilkeler üzerinde anlaşılamaması HP tabanını olumsuz etkiliyor

TDP’nin Maraş ve irade konusundaki beklentileri, oluşuma dışarıdan destek verecek YDP’nin Vatandaşlık ve imar planı konusundaki düşüncelerinin yanı sıra mali konulardaki belirsizlik HP tabanının kafasını karıştırıyor

UBP ile görüşülmedi

HP kaynaklarından elde edilen bilgiye göre partililerin bugün sadece 4’lü modeli oylayacakları öğrenildi.

UBP ile Herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edilirken bu akşam sadece dörtlü model ile denenip denenmeyeceği oylanacak

HP’de bazı milletvekillerinin Türkiye ile ilişkiler konusundaki sıkıntı nedeniyle 4’lü koalisyona destek vermeyeceği bildiriliyor