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"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

23 Mart 2021 Salı 19:43
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"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"

Çaluda, “Bağımsız vekillerin başbakandan elbette bazı istekleri olmuştur” dedi.

Dün mecliste yaşanan nisap sorunu ve Bağımsız Milletvekili Mesut Genç'in meclise gelmemesinin perde gerisinde atama krizi olduğuyla ilgili iddiaları değerlendiren Çaluda, “Atama krizi iddiaları dedikodudur. Ancak bu hükümet kurulurken partilerinden istifa edip hükümetin kurulmasına destek veren bağımsız vekillerin başbakandan elbette bazı istekleri olmuştur” dedi.

Bu isteklerin içeriğini bilmediğini de söyleyen Çaluda, “Hükümete koşullu mu destek verildi?” sorusuna ise, “Koşullu olmasa da onların da hakkı vardır. Ne pazarlık oldu bilmiyorum. Bazı dedikodular yapılıyor. Bunlar siyasette olan şeylerdir. Böyle kritik sayılarla kurulan hükümette her vekil değerlidir” dedi.

(Kıbrıs Postası)

Son Güncelleme: 25.03.2021 10:42
Anahtar Kelimeler:
Aytaç ÇaludaNisap Krizi
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