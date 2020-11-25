HP’DEN TDP’YE YANIT: “KENDİLERİNİ HANGİ POZİSYONDA EV SAHİBİ GÖRÜYORLAR?”

Bahar SANCAR

TDP Genel başkanı Cemal Özyiğit’in Kudret Özersay hakkında yaptığı açıklamaların ardından HP kanadından karşı açıklama geldi. HP Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, “Kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüyorlar?” diyerek Özyiğit’e eleştiride bulundu.

Yenal Senin’in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sn. Cemal Özyiğit'ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez. Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay'ı kabul edemeyiz diyebilir? Önce topluma bunu açıklasınlar. Ayrıca kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüp, bize hoşgeldin deme düşüncesi içindedirler cidden merak içindeyim.

Bizlerin duruşu nettir. Kişi- parti ayırt etmeksizin ortada bir yanlış gördüğümüzde buna karşı bir duruş sergiledik ve bundan sonrada sergileyeceğiz. Sözde bunu söyleyenlerin, fiiliyatta hiçbirşey yapmadıktan sonraki konuşmaları sadece talihsiz bir açıklamadır.”