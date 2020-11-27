HP’li Hasan Topal: “Çare bulunacak diye düşünüyorum. Her şey parti değildir"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Hasan Topal, HP’yi sorumlu tutmanın doğru olmadığını söyledi.

BRT’de konuşan Hasan Topal, “İki aydır hükümet yok. Bir sürü iş var ve yapılamıyor. Bu sizi vicdanen rahatsız ediyor. Vicdandan daha sonra gelir siyaset… Günah keçisi HP’yi göstermek doğru değil… Siyaset çare üretme sanatıdır” dedi.

“HP’nin hataları var mı?” sorusuna ise Hasan Topal, “Her canlının hatası vardır. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Bu başarının temel kuralıdır. Siyasetten önce vicdani sorumluluğu iyi hesaplamamız lazım. Bir sonraki seçimi düşünmeyeceksiniz. Çare bulunacak diye düşünüyorum. Her şey parti değildir” yanıtını verdi.

VATAN MEHMET - KIBRIS POSTASI