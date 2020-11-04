Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı

HP’li Hasan Topal : “Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın”

“UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna yanıtla HP milletvekili Hasan Topal, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:27
910 Okunma
HP’li Hasan Topal : “Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın”

Ulusla Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay süreci devam ederken gözler önümüzdeki hafta parlamento içerisinden şekillenebilecek yeni hükümet senaryolarında…

“UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna yanıtla HP milletvekili Hasan Topal, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.

“60’LARDAN İTİBAREN PEK ÇOK SİYASAL KRİZ YAŞADIK, BUNU DA ATLATIRIZ"

BRT ekranlarında konuşan Hasan Topal, “Her şeye çare vardır. Bir tek ölüme çare yoktur. Mecliste bir formül bulunacaktır. 60’lardan itibaren pek çok siyasal kriz yaşadık. Bunu da atlatacağız… Kıbrıs Türk toplumu Kızılay yardımına muhtaç olduğu günlerde bile badireleri atlatmıştır...” diye konuştu.

“KENDİ ARAMIZDA TARTIŞIYORUZ”

“Peki, aracılar var mı?” sorusuna ise Hasan Topal, “Hayır yok. Kendi aramızda tartışıyoruz. Günün sonunda parti organları karar verecek. Çare vardır Çözüm de vardır. Parlamentodan hükümet çıkacak. Ülkenin yararına olan her şeye sıcak bakarım. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın.” dedi.

VATAN MEHMET / KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Cumhurbaşkanı Tatar, Aytuğ Plümer’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Aytuğ Plümer’i kabul etti
Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Yağış Uyarısında Bulundu
Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Yağış Uyarısında Bulundu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim