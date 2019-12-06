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HP’li vekillerden İmar Planı’na destek

Halkın Partisi(HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ile Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planının HP için olmazsa olmaz olduğunu söyledi

06 Aralık 2019 Cuma 16:27
HP’li vekillerden İmar Planı’na destek

HP’den verilen bilgiye göre, Çağatay ve Büyükoğlu, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı ve hazırlanışında yer aldıkları Ciklos Raporu hakkında, katıldıkları bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt Milletvekili Büyükoğlu, imar planı bulunmadığından Girne’yi ve Gemikonağı’nda bazı bölgelerin kaybedildiğine işaret ederek, “Girne’de yürünecek yer yok, araçların geçeceği yollar tıkalı, kanalizasyon yok” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın doğru yolda olduğuna inandıklarını belirten Büyükoğlu, “İmar planı olmazsa olmazımızdır” vurgusu yaptı.

Plan hakkında Erek Çağatay ise “Bazı kişisel menfaatler sekteye uğrarsa, biz toplum menfaatini düşünmek zorundayız. En doğruyu birlikte bulmaya çalışacağız” dedi.

Ciklos bölgesinde 4 gencin su akıntısına yakalanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili Meclis bünyesinde hazırlanan rapora da değinen Çağatay, “Bazı noktalara şerh koymamıza rağmen oy birliğiyle geçirdik raporu. Genel kurulda oy birliğiyle değerlendirilmesine salık verdik. Bütçe maratonundan hemen sonra, 23 Aralık’ta bu konu Genel Kurul’a gelecek ve rapor okunacak. Rapor okunurken bizim şerh düştüğümüz 5 nokta da görüşülecek. Geneline baktığımızda, bu 5 nokta bizi olumsuz oy verme noktasına getirmedi” dedi.

Bahse konu yol tamiri döneminde hükümet değişikliği yaşandığına işaret eden Çağatay, Karayolları Müdürlüğü’nün, Kasım 2017’de Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki üst bakım onarım çalışmalarının devamı hakkında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na mektup gönderdiğini kaydetti.

Çağatay, “Bu mektup dikkate alınarak, bu çalışmalar 2018’de dörtlü hükümetle birlikte başlamıştır. Biz üst bakım çalışması olduğunu söylüyoruz ve bu konuda ısrar ediyoruz. O nedenle de şerh koyduk. Çünkü üst bakım çalışmalarında sadece asfalt ve asfaltın çöküşüyle ilgili çalışmalar yapılmıştır” dedi.

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ise şu değerlendirmede bulundu:

“Menfezin yetersiz olduğundan bahsediliyor ama menfezle ilgili bir çalışma yoktur. Kaza günü bir saat içinde düşen yağmur oranı inanılmaz bir rakam. Menfezin yeni olduğu durumda taşıyabileceği su miktarı 50 metreküpse, oradaki menfez 33 metreküp su çekebilecek durumdaydı. Bizim için Başsavcılık ve polis raporları çok önemlidir”

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
HPErek Çağatay
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