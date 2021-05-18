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HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün akşam saat 23.00’e kadar süren oturumunda gündeminde bulunan bir dizi yasa tasarısı ve önerisine ilişkin ivedilik tezkerelerini görüşüp, oyladı.

18 Mayıs 2021 Salı 12:01
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HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik

Genel kurul, hayat pahalılığının 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili geçici kurallara ilişkin yasa tasarılarının ivedilik tezkerelerini de görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.

Tabii afet, salgın hastalıklar, ağır ekonomik koşul durumlarında Meclis Genel Kurulu’na ara seçimi erteleme yetkisi vermek amacıyla hazırlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik talebi ise muhalefetin itirazı üzerine geri çekildi.

Genel kurulda ayrıca Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkerelerini ele alıp, onayladı.

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