HP’nin 4 Ay Durdurulmasına İlişkin Tasarılara Meclis’te İvedilik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün akşam saat 23.00’e kadar süren oturumunda gündeminde bulunan bir dizi yasa tasarısı ve önerisine ilişkin ivedilik tezkerelerini görüşüp, oyladı.