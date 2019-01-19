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HP’nin ilçe kongreleri bugün başlıyor

Halkın Partisi’nde kongre haftası bugün başlıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:46
HP’nin ilçe kongreleri bugün başlıyor

Bugün Lefke İlçe Kongresi ile Halkın Partisi ilçe kongreleri başlayacak ve bu süreç Genel Kongre ile tamamlanacak.

Kongre sonrası partilerinin politik tezleri üzerine yeniden düşünme imkanı elde edeceklerini belirten Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, hükümet tecrübeleri de dikkate alındığında Halkın Partisi’nin ülke sorunlarını çözmeye dönük kapasitesinin daha da arttığını söyledi.

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Yenal Senin, dijital belge yönetimi ile ilgili son 6 aylık dönemde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirerek, bu ve benzeri sistemlerin ülke yönetiminde de etkin kılınması için çaba harcandığını belirtti.

Etkin bir denetim sistemini parti içinde inşa ettiklerini de ifade eden Senin, Halkın Partisi’nin ayağını yorganına göre uzatan, kaynaklarını doğru kullanan, hesap verebilen ve hiç borcu bulunmayan bir parti olduğunu kaydetti.

Kongre sonrası partinin politik tezleri üzerine yeniden düşünme imkanı elde edeceklerini anlatan Senin, hükümet tecrübeleri de dikkate alındığında Halkın Partisi’nin ülke sorunlarını çözmeye dönük kapasitesinin daha da
arttığını belirtti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, parti kongrelerinin Genel Kongre ile son bulacağını söyledi.

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Halkın PartisiHPIlçe KongreleriHaberGündemKıbrıs
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