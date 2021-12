“HP’nin yapabileceklerinin ciddi yansımaları olacak ve oldu”

Ülkedeki en büyük sorunun ekonomik sorunlar olduğunu ifade eden Köseoğlu, pandeminin de ekstra bir sorun yarattığını, ancak siyasette de yozlaşma yaşandığına işaret etti.

Köseoğlu, ülkede işlerin çözülmesi için tanıdık ve torpil kavramının olmasını eleştirerek, “Herkesin herkese ‘lütfen efendim’ demesi gerekiyor. İnsanların vatandaş olarak doğal hakları vardır, yasalar buna cevaz veriyorsa neden birine ricacı oluyoruz?” diye sordu. Köseoğlu, insanı öne alan politikaların görülür duyulur ve etkili olmasının gerektiğini söyledi.



BİRİSİ YANLIŞ YAPMIŞSA HESABINI VERMEK ZORUNDA



HP’nin iktidar dönemlerinde siyasi anlayışın nasıl değiştiğinin görüldüğünü vurgulayan Köseoğlu, hesap verebilirliğin önemine işaret ederek HP’nin de bu yönde bir tutum sergilediğine değindi.

Köseoğlu, “Ülkede başbakanlık yapmış birinin ‘ben bu ülkenin kurumlarına hesap vermem’ demesi üzerine ardı ardına gelen olaylar şu anda o kişinin bu ülkede olmamasını sağladı. Bu ülkenin hukukuna, halkına hesap verme zorunluluğu olduğunu başından gösterdi. Bu da aslında bu partinin yapabileceklerini gösterdi. Birisi yanlış yapmışsa hesabını vermek zorunda. Halkın üstünde bir güç yoktur bu ülkede. Halka ve mahkemelere hesap vermem deme hakkı da kimsede yoktur” dedi.



“HP’NİN YAPABİLECEKLERİNİN CİDDİ YANSIMALARI OLACAK VE OLDU”



UBP’nin tabanını, siyasetçileri eleştirmek bir yana, en genç partinin yaptığı şeylerin nelere yol açtığına bakmak gerektiğine işaret etti. İktidar ortağı olarak 4lü koalisyon döneminde seçtikleri ortaklarından bazı partilerin ellerinden tutuklarını ve onlara destek verdiklerini söyleyen Köseoğlu, o dönem UBP-HP hükümeti olmasını tercih etmediklerini ifade ederek, “Çünkü bu partinin başındaki adam bankadaki paranın hesabını kimseye vermem noktasındaydı” dedi. UBP’nin tabanı ve siyasileri eleştirmenin kolay olduğunu belirten Köseoğlu, binlerce örnek sıralanabileceğini, HP’nin yapabileceği şeylerin ciddi yansımaları olacağını ve olduğunu söyledi.



“ALIŞKANLIKLARI BIRAKMAK KOLAY DEĞİL, AMA GEREKLİ”



UBP’nin bu ülkede en ciddi örgütlenen parti olduğuna da değinen Köseoğlu, bu örgütlenmenin ülkenin işine yaramadığından ve bazı çıkar ilişkileri ve baskılardan örnekler verdi.

Bunun aksinin de toplum nezdinde değer görmesinin zaman alacağının farkında olduklarını ifade eden Köseoğlu, halkın değişime inanmadığını ancak hakkı olanın hakkı olan yere geldiği bir sistemi UBP’nin seçmeninin de istediğini düşündüğünü belirtti. Köseoğlu, alışkanlıkları bırakmanın kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu vurguladı.



İYİ BİR YÖNETİMLE SORUNLAR KALICI OLARAK ÇÖZÜLEBİLİR



Tabandan, değişim için müthiş bir talep olduğuna işaret eden Köseoğlu, bugünkü durumdan memnun ve mutlu olan bir tek kişiye rastlamadığını belirtti. Köseoğlu, “Halkın bir büyülü elin her şeyi düzelmesini istiyor gibi bir havası vardır. Büyülü el düzeltmeyecek. Bugün benim partim tek başına iktidara gelse dahi elektrik sorununu bir günde çözemeyecek” diyen Köseoğlu, bunun için akılcı olarak belli başlı politikaların uygulanması gerektiğini söyledi. Köseoğlu, iyi bir yönetimle sorunların kalıcı olarak çözülebileceğinin altını çizdi. Elektrikle ilgili sorunların geçmişten gelen sorunlar olduğunu da ifade eden Köseoğlu, şu anda sokaklardaki elektriklerin kesildiğini, güvenlik tehditi oluşturulduğunu bunun nedeninse evlere elektrik verilmek için olduğunu anlattı. Önceden akılcı başka çözümler üretilse bu noktaya gelinmeyeceğini anlattı.



İNSANLARIN ESAS CAN YAKAN SORUNU EKONOMİ



Boykotçular ile ilgili de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Köseoğlu, seçim değil, insanların esas can yakan sorununun ekonomi, döviz krizi gibi sorunların olduğunu söyledi. Köseoğlu, ciddi sıkıntıları nedeniyle de siyasilerin felsefik olarak söylediği şeylerin halka ulaşmadığını belirtti. Boykotçulara da tepki gösteren Köseoğlu, “Daha iyisini hak ediyorsak daha iyisini aramak zorundayız” dedi.

ÇOCUKLARIN BU ÜLKEDE DEĞER BULMASI CİDDİ SIKINTILARDAN BİRİ

Köseoğlu, HP’nin projelerinden de söz ederek, Ayşegül Baybars’ın içişleri bakanlığı yaptığı dönemdeki Sosyal Konut Projesinden bahsederek, elektriği suyu, yolu, olmayan kırsal kesim arsalarına altyapı götürüldüğünü anlattı.

Bir eğitimci olarak da kendisine eğitim ve işsizlik konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Köseoğlu, çocukların bu ülkede değer bulmasının ciddi sıkıntılardan biri olduğunu söyledi. Köseoğlu, bunun çeşitli faktörlerine değinerek, bir tanesinin de toprağa olan bağlılık olduğunu anlattı. Köseoğlu,

“Sosyal Konut Projeleriyle, insanlara başını sokacak bir yer verdiğinizde, aidiyet duygusunu geliştirmiş olursunuz, ekonomik politikalarınızla onların çalışacak alanlarını geliştirirsiniz” dedi.

Köseoğlu, ekonomik politikalar doğru uygulanırsa gençlerin doğru yerlere yönlendirilebileceğini ve sorunların büyük oranda çözüleceğini anlattı.



SEKTÖRLERİN İHTİYACINA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENMELİ

Eğitimdeki problemler konusunda da bilgi veren Köseoğlu, Almanya’daki meslek okulları örneğini göstererek, bu okullardan mezun olan hiçbir gencin işsiz kalmadığını, meslek okullarının ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik eğitimler verdiğini anlattı. Köseoğlu, Kıbrıs’ta da sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik eleman yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Köseoğlu, turizm adası olarak turizme de ara eleman yetiştirilmesinin, iletişim kurabilecek kadar dil eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekti. Köseoğlu, sektörlerin çalışma koşullarının belirlenip, daha insani koşullar yaratılmasının daha çok insanın buraları tercih etmesine katkı sağlayacağını belirtti.