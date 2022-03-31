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HP’nin Yeni Genel Sekreteri Tokatlıoğlu

Halkın Partisi MYO üyesi ve eski Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan bayrağı devralarak partinin yeni Genel Sekreteri oldu.

31 Mart 2022 Perşembe 09:49
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HP’nin Yeni Genel Sekreteri Tokatlıoğlu
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Dün akşam HP Parti Meclisi’nin onayıyla Halkın Partisi’nin yeni Genel Sekreteri olarak görev üstlenen Ahmet Tokatlıoğlu, daha önce bu görevi yapan Tolga Atakan, Yenal Senin, Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan sonra 2016’dan bu yana beşinci genel sekreter oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve New York’ta State University of New York Global and International Affairs bölümlerinden çift diploma ile mezun olan Ahmet Tokatlıoğlu son seçimlerde Girne bölgesinden Halkın Partisi milletvekili adayı olmuştu. Tokatlıoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiGenel SekreterAhmet Tokatlıoğlu
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