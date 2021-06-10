Hristodoulides ile Borrell görüştü...

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Rum Dışişleri Bakanlığı’nın tweetine göre Hristodoulides ve Borrell, Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.