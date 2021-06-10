Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Hristodoulides ile Borrell görüştü...

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununu ve Doğu Akdeniz’i ele aldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 21:41
35 Okunma
Hristodoulides ile Borrell görüştü...

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın tweetine göre Hristodoulides ve Borrell, Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Anahtar Kelimeler:
HristodoulidesBorrell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim