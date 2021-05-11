HRİSTODULİDİS AB’YE KIBRIS SORUNU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Rum basını, gerek Hristodulidis’in Brüksel’deki temasları esnasında, gerek de AB Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell aracılığıyla verilen ortak mesajın “Kıbrıs sorununun çözüm temelinde değişiklik olmasının mümkün olmadığı” şeklinde olduğunu iletti.

Fileleftheros gazetesi “Avrupa Birliğinin Mesajı Yalnızca İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çerçevesinde Çözüm” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün Brüksel’deki muhataplarını Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansta olup bitenler öte yandan “Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesine ilişkin Türk yaklaşımı yüzünden, müzakerelerinin yeniden başlaması hedefine ulaşılamadığı” konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Gazete Hristodulidis’in temasları sırasında, “Türkiye’nin, AB’nin ortak kararları ile BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesi dışındaki iki devlet çözümü ısrarına aynı zamanda Ankara’nın, BM Genel Sekreteri’nin, yakın gelecekte müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştırması için BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla özel temsilci atamasına ilişkin önerisine ilişkin olumsuz tutumuna” atıfta bulunduğunu da iletti.

Hristodulidis konuşmasında, “Yine Türkiye’nin itirazı yüzünden AB’nin Cenevre’deki görüşmelerde yer almasının mümkün olmadığını” da öne sürdü.

Gazete atılacak bir sonraki adımlarla, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin araştırılması hedefiyle, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir gayriresmi konferans toplamaya hazır olması ve buna ilişkin kararı aynı zamanda Avrupalı liderlerin geçtiğimiz mart ayında AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusundaki görüşmelerinin sonucu göz önüne alındığında, Hristodulidis’in, gerek AB kurumlarından gerek de AB üyesi devletlerden, Kıbrıs sorununu Türkiye’nin önüne koymalarını istediğini iletti.

Gazete, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ve Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişemeyeceğini vurgulayan Hristodulidis’in, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin gelişmelerle doğrudan bağlantı olduğunu savunduğunu da aktardı.

Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmaları çerçevesinde, muhataplarıyla Kıbrıs sorunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda ayrı ayrı temaslarda bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanıyla Kıbrıs sorununu görüştüğünü belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanının Hristodulidis’i, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kısa süre önce Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaret esnasında Almanya’nın “Kıbrıs sorununun çözüm temelindeki herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğine dair tezini Çavuşoğlu’na ilettiği” konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İtalya, İspanya ve Slovenya Dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü de yazdı.

Öte yandan gazete, gerek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell gerek de Avrupalı yetkililerin, AB-Türkiye ilişkilerinin tamamının, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler aynı zamanda Türkiye’nin mevcut çerçeve temelinde çözüme ulaşılmasına ilişkin çabalara yapıcı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğiyle doğrudan bağlantılı olduğu konusunda hem fikir olduklarını da iletti.

Borrell’in Cenevre’deki gayriresmi beş taraflı konferans sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunduğunu da kaydeden gazete, Borrell’in AB Dışişleri Bakanlarını BM Genel Sekreteriyle sürekli temas içinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini de belirtti.

Borrell, BM Genel Sekreteri’ne, AB’nin Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için gösterilen çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilettiğini de sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in temasları Alithia’da ise “Hristodulidis AB Dışişleri Bakanlarını Bilgilendirdi- Brüksel: Kıbrıs Sorununun Çözüm Temelinde Değişiklik Olması Mümkün Değil” başlıklarıyla yer aldı.

MAVROYANNİS BÜYÜKELÇİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Fileleftheros gazetesi bir diğer haberinde ise, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in dün Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçileri Cenevre konferansında olup bitenler ve Kıbrıs Rum tarafının tezleri konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Mavroyannis’in “konferansta görüşülenler ile kabul edilemez Türk talepleri ve koşulları hakkında bilgilendirmede bulunarak, Rum tarafının ne olacağına ilişkin değerlendirmesi ve tezlerini ortaya koyduğunu” belirtti.

Gazete, bilgilendirme toplantısına AB ve BM Güvenlik Konseyi üye devletleri yanı sıra Hindistan gibi Güney Kıbrıs’ta büyükelçiliği olan ama BM Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ülkelerden, 20 civarında büyükelçinin katıldığını ekledi.