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Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:19
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, her şeyin, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri karşısındaki düşüncelerine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti. 
Haravgi gazetesine göre bir radyo kanalına açıklamalarda bulunan Hristodulidis, tüm müdahil tarafların, New York’taki temaslarının ardından referans şartları üzerine anlaşma sağlanması ihtimalinin sorulması üzerine bazı açıklamalarda bulundu.
Hristodulidis, Kıbrıs’taki iki liderin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı ortak görüşmenin, Ekim ayında başka bir yerde olup olmayacağının şu ana kadar netleşmediğini ifade etti. 
BM Genel Kurulu çerçevesinde, New York’ta “üçlü” görüşme yapılması ihtimalini de “açık bırakan” Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ayrıca BM Genel Kurul çerçevesinde Yunanistan kanadı ve büyük bir ihtimalle diğer garantör ülkelerle görüşme talep ettiğini söyledi.
Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri’nin niyetlerinden farklı olarak kamu oyunda dile getirdiği iki konudaki görüşlerini ortaya koyması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin,  Crans Montana’dan kaldığı yerden müzakerelere devam etme ve iki liderin uzlaşmaya vardığı gibi iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmayan çözüm şekli konusunda hem fikir olup olmadığını anlatması gerektiğini belirtti. 
Maraş konusunda Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesiyle New York’ta çalışma yemeğinde bir araya gelmesinin ardından ne yapacağına dair açıklamada bulunacağını söyledi.
BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları çerçevesindeki bir soru üzerine Hristodulidis, müzakerelerin kazanımlarının değerlendirilmesi gerektiğinden söz etti. 

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Anahtar Kelimeler:
HristolidisAçıklamaNew YorkHaberKıbrıs
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