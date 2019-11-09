Hristodulidis: Yasalarımız İngiliz üsler bölgesinde geçerli değil

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının İngiliz Üsler Bölgesi’nde geçerli olmadığını dile getirdi.
Alithia gazetesi, Limasol’daki Ağrotur İngiliz Üsler bölgesinde yer alan “Ladys Mile” sahiline ilişkin bir vatandaşın şikayeti üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının İngiliz üsler bölgelerinde uygulanması konusunun gündeme geldiğini yazdı.
Rum Ekologlar Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis’in sorusuna verdiği yanıtta Hristodulidis, İngiliz üslerinde yer alan sahil şeridine ilişkin konularda “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının geçerli olmadığı vurgusunda bulundu.