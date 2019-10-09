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HTKS Başkanı Kapısız grev uyarısı yaptı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, iş yavaşlatma ve grev uyarısı yaptı. 

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
HTKS Başkanı Kapısız grev uyarısı yaptı

Yazılı açıklama yapan Kapısız, “Her sene yeni bir bahane ile çalışanların hayat pahalılığına göz diken önceki hükümetler gibi, mevcut UBP-HP hükümeti de sermaye yandaşı bir tavırla kendilerinden bekleneni ortaya koyarak çalışanların alacaklarına göz dikmiştir.” iddiasında bulundu.
Kapısız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da itiraf ettiği üzere devletimiz vergi toplamaktan aciz, öncelikleri yeme, içme ve gezme olan, har vurup harman savuran bir yönetici şürekasına sahiptir. Hal böyleyken devlet bütçesinin toparlanması zaten pembe bir hayalden ibarettir. Halkımızın öncelikli beklentisi olan yol, sağlık, eğitim gibi acil konular yıllardır çözüm beklerken UBP-HP hükümeti devletin kaynaklarını öncelikli olarak din işlerine ve askeri harcamalara kullanmaktadır. Bu nedenle sayın Atakan’ın kaynak bulamamasına kendi haricinde kimse hayret etmemektedir.”  
Ülkede “dünyanın en zenginleri listesinde” yer alan kişilerin yaşadığını ancak KKTC vergi listelerinde bulunmadıklarını savunan Kapısız, düzgün vergi veren ve sigorta yatırımı yatıran iş insanlarının az sayıda olduğunu, kumarhanelere giren çıkan paradan devletin haberi olmadığını iddia etti. 
“Hükümetimiz oy kaybederim diye toplamaya korktuğu vergileri toplasa, gidip kimseye el açmak, yalvarmak zorunda kalmayacak.” diyen Kapısız, “Bu vesile ile Atakan da kaynak açığını yanlış yerde arama hatasına düşmeyecek. Bakana ve hükümetimize tekrardan hatırlatmaya gerek duyuyoruz, bu sermaye yandaşı tavır devam ettiği sürece bizim tavrımız nettir. Ercan’da iş yavaşlatma ve grev. Tercih sizindir.” ifadelerini kullandı. 

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HtksHaberKKTC
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EK 2019-10-09 11:44:29

Allah doyursun gözünüzü, uçak alanından hissede versinler size belki doyarsınız. Gören duyanda asgari ücretle çalıştığınızı sanacak.

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