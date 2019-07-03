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HTKS: “Haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf denildi"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
HTKS: “Haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf denildi"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, hükümetin hayat pahalılığından kesinti yapmasını eleştirerek, kararın geri alınmasını talep etti. 
Yazılı açıklama yapan Kapısız, geçtiğimiz yıl aynı zamanlar, yine çalışanların ek-mesailerinden “haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf” denildiğini, çarşıya pazara nasıl yansıyacağı göz önünde bulundurulmadan yapılan bu uygulamaların bir çaresizliğin değil sermaye gruplarından taraf olmanın sonucu olduğunu savundu. 
Kapısız şöyle devam etti: 
“Hükmet edenler, bir taraftan kaynak yokluğundan dolayı acınaklı açıklamalar yaparken diğer taraftan trilyonluk otellere halen teşvikler ve vergi bağışları uygulamakta, üniversite kurumlarının zengin ailelerin elinde gönüllerince vergi kaçırdığı kullanışlı araçlar halini almasına ise seyirci kalmaktadırlar. 
Hükümettekiler, memleketi idare ettiklerini sanırken, gazinolara giren çıkan paranın urubunu bile kontrol edememektedirler. Hükümetimizin zengini daha da zengin etmeye yönelik bu yoğun çabaları arasında, çok kazananın çok, az kazananın az ödeyeceği adil bir vergi sisteminin hayali bile kurulamamaktadır. UBP-HP hükümeti ülkemizin kaymağını yiyen zengin grupları karşısına almamak adına daha önceki hükümet örneklerinde olduğu gibi tek yapabildiği çalışanlardan kesinti yaparak sermaye gruplarına kaynak yaratmak olmuştur. 
Hükümet, halkın %1’ini bile temsil etmeyen zengin grupların temsilciliği olarak görev yapmaya devam edecekse yaklaşan seçim döneminde çalışan kesimlerden oy talep etmek gibi bir derdi de olmamalıdır.”
Kapısız, “Bakanlar Kurulu’nda alınan buadaletsiz karar geri alınmadığı takdirde UBP-HP hükümetinin kredisi Hava Trafik Kontrolörleri açısından bitmiştir” ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
HtksHaberKıbrısTasarruf
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