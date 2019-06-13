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Huawei'nin işletim sistemi için tarih verildi

Huawei’nin kendi işletim sistemini kullanıma sunacağı tarih için yeni bir iddia geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
Huawei'nin işletim sistemi için tarih verildi
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  • Android işletim sisteminden bağımsız hale gelmek için uzun Huawei bir süredir HongMeng (Ark OS olarak da anılıyor) için yoğun mesai harcıyor. 

  • Geçtiğimiz günlerde 1 milyona yakın HongMeng OS yüklü test cihazının yolda olduğu iddiasının ardından bugün yeni işletim sistemi için tarih verildi. 

  • Tianfeng International analisti Guo Mingxi’in i ddiasına göre, Huawei Ekim ayında kendi işletim sistemini kullandığı telefonları piyasaya sürebilir.

  • İŞTE HUAWEİ'NİN ANDROİD ALTERNATİFİ

    İŞTE HUAWEİ'NİN ANDROİD ALTERNATİFİ

    ABD merkezli teknoloji devi Google'ın işletim sistemi Android'den mahrum kalma tehdidi ile karşı karşıya kalan Huawei'nin alternatif planı belli oldu.

  • Bir süredir kendi işletim sistemi için ciddi mesai harcayan Huawei'nin bu sistem stabil hale gelene kadar başka bir platfrom ile ara geçiş formülü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

  • Tabi bu proje için çok fazla alternatif yok.

    The Bell’in haberine göre, Aurora OS bir adım öne çıkıyor. 

  • Aynı habere göre, Huawei yöneticisi Guo Ping, Rusya Federasyonu’nun Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle Medya Bakanı Konstantin Noskov ile yaptığı görüşmede Aurora OS’u kullanmak konusunda fikir aldı.

  • HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

    HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

    Çin merkezli Huawei'nin Google yasağına karşı b planı olarak lanse ettiği işletim sistemine ait yeni görüntüler geldi.

  • Huawei ARK OS'a ait görüntüler ortaya çıktı! Ark OS, yakın zamanda Çin ticari marka ofisinde ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı.

  • HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI

    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI

    Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı. 

    Söz konusu başvuruda, Huawei Ark OS, Ark, Ark OS ve Huawei Ark marka isimlerinin yer aldığı görülüyor. 

  • HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

    Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi

  • Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. 

    HUAWEİ'Yİ KARA LİSTEYE ALAN ŞİRKETLER 

  • Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.

  • HUAWEİ KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

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    ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 

    ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. 

  • HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

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    Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı.

    Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak? 

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    Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. 

    Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek. 

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    90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak. 

    Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak. 

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    Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak.

    Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor. 

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    Peki Huawei'ye karşı olası bir Android yasağı durumunda alternatif Android cihazlar neler?

    İşte Android işletim sistemi ile çalışan en popüler telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri... 

  • Samsung Galaxy S10

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    6.1 inç ekran 

  • Samsung Galaxy S10

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    128 GB depolama 

  • Samsung Galaxy S10

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    8 GB RAM 

  • Samsung Galaxy S10

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    3400 mAh batarya 

  • Samsung Galaxy S10

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    12 MP kamera

  • Google Pixel 3a XL

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    6 inç ekran 

  • Google Pixel 3a XL

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    64 GB depolama 

  • Google Pixel 3a XL

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    4 GB RAM 

  • Google Pixel 3a XL

    Google Pixel 3a XL

    3700 mAh batarya 

  • Google Pixel 3a XL

    Google Pixel 3a XL

    12.2 MP kamera

  • LG G8

    LG G8

    6.1 inç ekran 

  • LG G8

    LG G8

    128 GB depolama 

  • LG G8

    LG G8

    6 GB RAM 

  • LG G8

    LG G8

    3500 mAh batarya 

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  • LG G8

    LG G8

    16 MP kamera

  • Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    6.39 inç ekran 

  • Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    128 GB depolama 

  • Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    6 GB RAM 

  • Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    3300 mAh batarya 

  • Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    48 MP kamera

  • Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus

    6.2 inç ekran

  • Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus

    64 GB depolama

  • Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus

    6 GB RAM

  • Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus

    3 bin 500 mAh batarya

  • Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus

    12 MP kamera

  • LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ

    6.1 inç ekran

  • LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ

    64 GB depolama

  • LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ

    4 GB RAM

  • LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ

    3 bin mAh batarya

  • LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ

    16 MP kamera

  • Samsung Note 9

    Samsung Note 9

    6.4 inç ekran

  • Samsung Note 9

    Samsung Note 9

    128 GB depolama

  • Samsung Note 9

    Samsung Note 9

    6 GB RAM

  • Samsung Note 9

    Samsung Note 9

    4 bin mAh batarya

  • Samsung Note 9

    Samsung Note 9

    12 MP kamera

  • Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL

    6 inç ekran

  • Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL

    64 GB depolama

  • Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL

    4 GB RAM

  • Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL

    3 bin 520 mAh batarya

  • Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL

    12.2 MP kamera

  • OnePlus 6

    OnePlus 6

    6.28 inç ekran

  • OnePlus 6

    OnePlus 6

    64 GB depolama

  • OnePlus 6

    OnePlus 6

    6 GB RAM

  • OnePlus 6

    OnePlus 6

    3 bin 300 mAh batarya

  • OnePlus 6

    OnePlus 6

    16 MP kamera

  • Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus

    6.2 inç ekran

  • Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus

    64 GB depolama

  • Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus

    4 GB RAM

  • Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus

    3 bin 500 mAh batarya

  • Samsung Galaxy S8 Plus

    Samsung Galaxy S8 Plus

    12 MP kamera

  • LG G6

    LG G6

    5.7 inç ekran

  • LG G6

    LG G6

    32 GB depolama

  • LG G6

    LG G6

    4 GB RAM

  • LG G6

    LG G6

    3 bin 300 mAh batarya

  • LG G6

    LG G6

    13 MP kamera

  • BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2

    4.5 inç ekran

  • BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2

    64 GB depolama

  • BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2

    6 GB RAM

  • BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2

    3 bin 500 mAh batarya

  • BlackBerry Key2

    BlackBerry Key2

    12 MP kamera

  • GM 9 Pro

    GM 9 Pro

    6.01 inç ekran

  • GM 9 Pro

    GM 9 Pro

    64 GB depolama

  • GM 9 Pro

    GM 9 Pro

    4 GB RAM

  • GM 9 Pro

    GM 9 Pro

    3 bin 800 mAh batarya

  • GM 9 Pro

    GM 9 Pro

    12 MP kamera

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