Huawei'nin işletim sistemi için tarih verildi

Android işletim sisteminden bağımsız hale gelmek için uzun Huawei bir süredir HongMeng (Ark OS olarak da anılıyor) için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyona yakın HongMeng OS yüklü test cihazının yolda olduğu iddiasının ardından bugün yeni işletim sistemi için tarih verildi.

Tianfeng International analisti Guo Mingxi’in i ddiasına göre, Huawei Ekim ayında kendi işletim sistemini kullandığı telefonları piyasaya sürebilir.

İŞTE HUAWEİ'NİN ANDROİD ALTERNATİFİ ABD merkezli teknoloji devi Google'ın işletim sistemi Android'den mahrum kalma tehdidi ile karşı karşıya kalan Huawei'nin alternatif planı belli oldu.

Bir süredir kendi işletim sistemi için ciddi mesai harcayan Huawei'nin bu sistem stabil hale gelene kadar başka bir platfrom ile ara geçiş formülü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Tabi bu proje için çok fazla alternatif yok. The Bell’in haberine göre, Aurora OS bir adım öne çıkıyor.

Aynı habere göre, Huawei yöneticisi Guo Ping, Rusya Federasyonu’nun Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle Medya Bakanı Konstantin Noskov ile yaptığı görüşmede Aurora OS’u kullanmak konusunda fikir aldı.

HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ Çin merkezli Huawei'nin Google yasağına karşı b planı olarak lanse ettiği işletim sistemine ait yeni görüntüler geldi.

Huawei ARK OS'a ait görüntüler ortaya çıktı! Ark OS, yakın zamanda Çin ticari marka ofisinde ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı.

HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı. Söz konusu başvuruda, Huawei Ark OS, Ark, Ark OS ve Huawei Ark marka isimlerinin yer aldığı görülüyor.

HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK? Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi

Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. HUAWEİ'Yİ KARA LİSTEYE ALAN ŞİRKETLER

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.

HUAWEİ KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR? ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK? Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.

90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak. Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.

Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.

Peki Huawei'ye karşı olası bir Android yasağı durumunda alternatif Android cihazlar neler? İşte Android işletim sistemi ile çalışan en popüler telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

Samsung Galaxy S10 6.1 inç ekran

Samsung Galaxy S10 128 GB depolama

Samsung Galaxy S10 8 GB RAM

Samsung Galaxy S10 3400 mAh batarya

Samsung Galaxy S10 12 MP kamera

Google Pixel 3a XL 6 inç ekran

Google Pixel 3a XL 64 GB depolama

Google Pixel 3a XL 4 GB RAM

Google Pixel 3a XL 3700 mAh batarya

Google Pixel 3a XL 12.2 MP kamera

LG G8 6.1 inç ekran

LG G8 128 GB depolama

LG G8 6 GB RAM

LG G8 3500 mAh batarya

LG G8 16 MP kamera

Xiaomi Mi9 6.39 inç ekran

Xiaomi Mi9 128 GB depolama

Xiaomi Mi9 6 GB RAM

Xiaomi Mi9 3300 mAh batarya

Xiaomi Mi9 48 MP kamera

Samsung Galaxy S9 Plus 6.2 inç ekran

Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB depolama

Samsung Galaxy S9 Plus 6 GB RAM

Samsung Galaxy S9 Plus 3 bin 500 mAh batarya

Samsung Galaxy S9 Plus 12 MP kamera

LG G7 ThinQ 6.1 inç ekran

LG G7 ThinQ 64 GB depolama

LG G7 ThinQ 4 GB RAM

LG G7 ThinQ 3 bin mAh batarya

LG G7 ThinQ 16 MP kamera

Samsung Note 9 6.4 inç ekran

Samsung Note 9 128 GB depolama

Samsung Note 9 6 GB RAM

Samsung Note 9 4 bin mAh batarya

Samsung Note 9 12 MP kamera

Google Pixel 2 XL 6 inç ekran

Google Pixel 2 XL 64 GB depolama

Google Pixel 2 XL 4 GB RAM

Google Pixel 2 XL 3 bin 520 mAh batarya

Google Pixel 2 XL 12.2 MP kamera

OnePlus 6 6.28 inç ekran

OnePlus 6 64 GB depolama

OnePlus 6 6 GB RAM

OnePlus 6 3 bin 300 mAh batarya

OnePlus 6 16 MP kamera

Samsung Galaxy S8 Plus 6.2 inç ekran

Samsung Galaxy S8 Plus 64 GB depolama

Samsung Galaxy S8 Plus 4 GB RAM

Samsung Galaxy S8 Plus 3 bin 500 mAh batarya

Samsung Galaxy S8 Plus 12 MP kamera

LG G6 5.7 inç ekran

LG G6 32 GB depolama

LG G6 4 GB RAM

LG G6 3 bin 300 mAh batarya

LG G6 13 MP kamera

BlackBerry Key2 4.5 inç ekran

BlackBerry Key2 64 GB depolama

BlackBerry Key2 6 GB RAM

BlackBerry Key2 3 bin 500 mAh batarya

BlackBerry Key2 12 MP kamera

GM 9 Pro 6.01 inç ekran

GM 9 Pro 64 GB depolama

GM 9 Pro 4 GB RAM

GM 9 Pro 3 bin 800 mAh batarya