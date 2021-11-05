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Hücreden kaçtı!

Polis hücrelerinden firar eden zanlı V.A ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 15:31
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Hücreden kaçtı!
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(Kamalı Haber)

Polis hücrelerinden firar eden zanlı V.A ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlının Yasal tutukluluktan firar, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.08.2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 300/2021 sayılı teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Lefkoşa'da sakin zanlının gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 03.11.2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini ve zanlıya yardım eden biri olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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