Hüdaoğlu: "Ezbere antibiyotik kullanılmamalı"

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nın haberine göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Suphi Hüdaoğlu, havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte, hastalıklara karşı nasıl önlemler alınabileceğini Yeni Bakış’a anlattı.

“Ezbere antibiyotik kullanılmamalı”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Suphi Hüdaoğlu, günden güne soğuk havaların ülkemizde hissedilmesi ve bu bağlamda artan grip ve nezle vakaları ile ilgili Yeni Bakış’a konuşarak, hasta olan çocukların mümkün olduğu kadar evde istirahat etmesi tavsiyesinde bulundu. Hüdaoğlu, çocukların hem daha hızlı iyileşmeleri, hem de hastalığı arkadaşlarına bulaştırmamaları için evde istirahat etmelerinin daha iyi olacağını söyleyerek, “Diğer yandan nezle veya grip virüsüne yakalanan çocuklar için ezberden antibiyotik kullanılmaması da önemli bir diğer noktadır, çünkü hem antibiyotiğin faydası olmayacaktır, hem de çocuğun direncini bozduğundan dolayı mantar ve başka enfeksiyon hastalıklarına da davetiye çıkaracaktır” dedi.

“Grip aşısı önemli”

Çocukların veya büyüklerin geçmişte bilinen ağır akciğer hastalığı, böbrek rahatsızlığı, astım veya şeker hastalığı gibi zeminde başka bir hastalık varsa mutlaka grip aşısı yapması gerektiğini vurgulayan Hüdaoğlu, “Bu durumda olup hala aşısını yaptırmayanlar varsa hala geç kalmış sayılmaz, biran önce gidip aşısını yaptırmalıdır. Bunların yanında kişilerin doğal beslenmelerinin yanında bir öğün meyve ve bir biraz daha sıvı almaları önerilir” şeklide konuştu.

“Kapalı yerler havalandırılmalı”

Hüdaoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; hasta çocuk veya yetişkinlerin olduğu ortamlarda da camların veya kapıların açılarak kapalı yerlerin havalandırılıp, enfeksiyon riskinin azaltılması önerilir. Öte yandan yemek öncesi, oyun sonrası ellerin yıkanması da enfeksiyon riskini azaltan önlemlerden biridir.”

“Aşırı giydirmeyin”

Çocukların hava soğuk diye çok aşırı giydirilmesinin de doğru olmadığının altını çizen Hüdaoğlu, “Çocuklar terlediği zaman da hastalık riski oluşabilir. Bir kazak veya ceket, onun üzerine de bir kaban yeterli olacaktır. Eğer çocuklar sabah okula çıkıyorsa eldiven kullanılabilir, yağmurlu havalarda yağmurdan korunmaları hastalık riskini önleyebilir” diye konuştu.

“Soğuk havada virüsler artıyor”

Hüsaoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi; “Havaların soğumasıyla bize gelen vakalarda nezle, grip, horoz öksürüğü, isal ve kusma da görülebilmekte. Mevsim değişikliklerinde bu tür salgınlar görülmekte, çünkü havaların soğumasıyla havadaki virüsler daha fazla çoğalmakta ve insanların direnci de daha fazla düşebilmektedir.”