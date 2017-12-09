Hüdaoğlu: “İcraat için yola çıkılıyor, ancak sonuç yok”

Siyasetin yeni yüzlerine konuk olan CTP Lefkoşa Kontenjan adayı Ahmet Hüdaoğlu, Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e konuştu.

CTP Lefkoşa Kontenjan adayı Ahmet Hüdaoğlu, Türkiye’de öğrenim gördüğü yıllarda sol tarafta yer aldığını ifade ederek, siyasetle bu şekilde tanıştığını söyledi. Hüdaoğlu, ülkeye döndüğünde Halk-Der içinde yer aldığını belirterek, çalıştığı her yerde teknik ve siyaseti birleştirerek toplum menfaatine olacak şekilde siyasete ilgisinin hep olduğunu kaydetti.

“Seçilmeye ilgim yoktu” diyen Hüdaoğlu, siyasi partilerde görev almak yerine tekno politikalar uygulamak için siyasete hep yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Hüdaoğlu, KKTC’nin hemen hemen her alanda “biz yapamayız ya da yeterli personelimiz yoktur” denilerek yardım adı altında yapılan işlere yabancılaşmasının en büyük sorun olduğunu kaydetti. Hüdaoğlu, bütün sorunların ana nedeninin bu olduğunu dile getirerek, “bir iş yapabilecek teknik kadro kalmamışsa ve bu iş boyumuzu aşar deniliyorsa normal yapılan işlere bile yabancılaşırsınız” diye konuştu.

“İnsanlar siyasetten uzaklaştı”

Hüdaoğlu, devlet yönetiminde uzmanlığın yeterince önemsenmediği ülkelerde teknokrasi çağrılarının yükseldiğini belirterek, uzmanlığı siyasilerin önüne konulmuş yerlerde ise teknokrasinin gücünü azaltmaya yönelik çabaların belirgin bir artış gösterdiğini kaydetti. Hüdaoğlu, bizde siyasete güvenmeme ve teknokrasiyi öne çıkarma eğiliminin oluştuğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti, “bizde siyaset teknik uzmanlarla işbirliği yapıp sorunları çözmek yerine ‘böyle çalışacak insanlar yoktur biz çözemeyiz’ noktasına gelindiği için insanlar siyasetten uzaklaştılar” dedi.

“İcraat için yola çıkılıyor, ancak sonuç yok”

Hüdaoğlu, “Siyasette kullanılacak uzman görüşlerle siyaset yapabilmeyi becerebilirsek siyaset asla dışlanmayacaktır” diye konuştu. Hüdaoğlu, siyasetin yerine teknokrasinin konmasının yanlış olduğunu savunduğunu belirterek, siyasetin de bunu yok sayarak her şeyi yapabilme lüksünü hatırlatmak istediğini kaydetti. Hüdaoğlu, Meclis’te yer alan milletvekillerinin bir icraatı yapmak için uğraştıklarını gördüğünü, ancak sonuç alıcı bir çalışmaya ulaşamadıklarını belirtti. Hüdaoğlu, hiçbir sorununun çözümsüz olamayacağını ifade ederek, hiçbir sorunun da projesiz olamayacağını kaydetti.

“Değişimin kararını halk verecek”

Hüdaoğlu şunları söyledi, “Bu ana ideolojileri önümüze koyarsak bütün sorunlarımızın çözülebileceğini toplumla birlikte çözmeye başlanılacağını göreceğiz. Erken genel seçimleriyle birlikte tüm milletvekillerinin değişip değişmeyeceği kararını halk verecektir. Kadınlar birçok şeye daha zaman ayırmak zorunda kaldıkları için erkeler kadar siyasette şanslı olamadılar. Kadının toplum içinde üstlendiği görevler çok daha ağırdır”

“Uluslararası normlara göre bir ülkede yaşamak hakkımızdır”

Hüdaoğlu, Kıbrıs konusunda ise Kıbrıslı Türklerin buraya tırnaklarını geçirerek geldiğine dikkat çekerek, doğru olanın sonuna kadar anlaşma ve barıştan yana olmak gerektiğini kaydetti. Hüdaoğlu, “Bir kampa göçmen gibi bile gitseniz orada da bir yönetim oluşur. Uluslararası normlara göre bir ülkede yaşamak hakkımızdır. Bu hakkı sonuna kadar kullanmalıyız. Anlaşamazsak bir şey olamayız diye bir düşünceye kapılmak ise doğru değildir. Biz buna rağmen nasıl daha yukarılara çıkabiliriz, nasıl demokrasiyi daha çok yerleştirebiliriz en önemlisi de yabancılaşmadan nasıl çıkabiliriz bunların düşünülmesi gerekir” şeklinde konuştu. Hüdaoğlu, Milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığı olması gerektiğini belirterek, trafik suçu dahil bütün milletvekillerinin yargılanması taraftarı olduğunu söyledi.

“Bütün dairelerin standartları belirlenmeli”

Hüdaoğlu, CTP’nin hükümete gelmesi durumunda vatandaşa hizmet veren bütün dairelerinin ne ile ilgili hizmet verdiklerinin netleştirilmesini, standartlarının belirlenmesini ve bu hizmeti vermemenin suç olduğunun, mahkemede hesap verilebileceğini ortaya koymak olacağını belirtti. Hüdaoğlu, “Örneğin elektrik konusu. Yılda ne kadar elektrik kesilebileceği ilan edilmelidir. Ya da telefon dairesi, arızalanmış telefonu kaç saat sonra tamir edebileceği ilan edilecek. Bu düzenleme yapılırsa vatandaş da o zaman hizmet edebilir duruma gelecektir. Veya yolların standartları ne olacak tespit edilecek, süre verilecek, düzenleme yapıldıktan sonra bilinecek ki kaza olursa yolda da hata var mı yok mu araştırılacak. Bu yolla hareket edersek teknik alanlarda vatandaş hesap sorabilir noktaya gelecek, hiç olmaktan çıkıp bir şey olacağız” diye konuştu.

