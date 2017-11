Hukuk alanında anlamlı temsiliyet

Ülkemizin önde gelen, köklü hukuk bürolarından birisi olan Gözel Halim Hukuk Bürosu (GHHB), ABL (Alliance of Business Lawyers) üyeliğine kabul edildi.

Uluslararası iş avukatları hukuk birliği olan ABL (Alliance of Business Lawyers) 1999 yılında kuruldu. Globalleşen iş dünyasında, yatırımcılara ve iş insanlarına yardımcı olmanın yanı sıra,yerel vergi süreçleri ve işçi hakları gibi konularında da müveklillerine yardımcı olan ABL, şu an dünyanın her yerinden kurum ve iş avukatlarının birbirleri ile iş birliği yaptığı, saygın ve bu konuda liderlik yapan bir birliğe dönüştü.

ABL’in Kasım 2017 tarihinde yapılan Genel Kuruluna Kuzey Kıbrıs’tan sadece bir tek Hukuk Bürosu katılmaya hak kazandı, o da GHHB oldu.

Bürodan yapılan açıklamada, 2 yıla yakın bir süre ön denetlemeler, mülakatlar ve ardından da yerinde denetlemelerin devam ettiği belirtilerek, “Zor bir süreç, kapsamlı bir denetim oldu. Hukuk bürosunun bulunduğu bölgedeki itibarı, profesyonelliği, büyüklüğü ve iş dünyasındaki etkinliği üyelik kabulü sırasında dikkat edilen hususlar oldu.” Denildi.

Lizbon’da bulundular

Tüm değerlendirmelerden gecen büronun genç avukatlarından Av. Tutku Candaş ve Av. Argun Korudağ 1- 4 Kasım tarihinde Lizbon’a gidip bu yıl 36. Düzenlenen ABL Genel Kurulunda bürolarının işletmeler hukuku konusundaki hakimiyetlerini ve tarihçesini içeren bir sunum gerçekleştirdi. GHHB’nun kurucusu olan Gözek Halim’in ilkelerini de sıralayan genç avukatlar; müvekile açık ve dürüst olmanın yanı sıra, iş dünyasının gereksinimi olan hızlı, ölçülebilir teknolojik altyapıyı içeren kavramları aktardı.

Başarı sağlandı

GHHB’nun tüm denetlemelerden başarı ile geçtiği ve sunumdaki yüksek performansları ile ABL’e üyeliği resmen kabul edilmiş oldu.

Uluslarası bir platformda Kuzey Kıbrıs Türk menşeli bir hukuk bürosunun ABL Genel Kurulundaki varlığı ve tüm yoğun denetlemelerden geçip üyeliğe kabulü Genel kuruldaki katılımcılarda memnuniyet yarattı.

Üyelik kabulu, KKTC’deki diğer hukuk büroları için de ciddi bir kazanım anlamı taşıyor. KKTC’deki hukuk bürolarının uluslar arası alanda kabul görmesinin kapılarını açan Gözel Halim Hukuk Bürosu, ciddi bir gururu kamuoyuyla paylaştı.