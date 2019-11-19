Hukuk Dairesi bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 20 milyon 971 bin TL’lik bütçesi görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, hukuk ve adaletin vazgeçilmez öğelerden bir tanesi olduğunu söyleyerek, son dönemlerde Adalet Bakanlığı’na gereksinim duyulduğuna yönelik söylemler olduğunu, kendilerinin bu görüşe katılmadıklarını belirtti.

Özyiğit, adalete daha erken kavuşulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, ödeneklerde eksiklik varsa yeniden değerlendirerek, düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bağımsız adaletin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Özyiğit, ‘T&T’ şirketi, Ercan Havalimanı ihalesi ve dönemin bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili iddialar konusunda hangi aşamada olunduğunu sordu.

Dörtlü koalisyonun oluştuğu günlerde Özgürgün ve Çaluda ile ilgili aynı dönemde suç duyurusunda bulunulduğunu, Çaluda’nın dokunulmazlığının kısa sürede kaldırıldığını ancak Özgürgün için bir buçuk yıl beklendiğini, bunun bağımsız yargı üzerinde soru işareti oluşturduğunu söyleyen Özyiğit, bu durumun nedenlerini ve konunun hangi aşamada olduğunu sordu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başsavcılığın üzerinde ağır bir yük olduğunu dolayısıyla yargı sürecinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hasipoğlu, idare hukukun önemli olduğunu ancak her atılacak adımı savcılığa sorma konusunda dikkatli olmak gerektiğini, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda tıkanıklık olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, üç-dört yıllık henüz görüş bile verilmeyen dosyalar bulunduğunu dile getirdi.

Hasipoğlu, yargının sorunları ve hukuk dairesinin sorunlarının yüklü dosyalardan dolayı ağır iş yükleri olduğunu, özlük hakları ve çalışma saatleri konusunda sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başsavcının özerkliği ve güvenirliği açısında sorgulanmaması gereken bir makam olduğunu söyleyerek, günün koşullarına yeterince cevaz vermediğini, özellikle idari işler noktasında güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek Savcılar Kurulu’nun yapısının da güncellenmesi gerektiğine işaret eden Özdenefe, savcı atama ve terfilerde gerekçeli kararlar verilmediğini söyledi.

Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu konusunda da durumun aynı olduğunu kaydetti.

Başsavcının bu konulardaki görüşlerini soran Özdenefe, objektif kriter konulmadığı sürece yargının geleceğinin, adalete olan güvenin sarsılacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Ceza davalarında şahsi kefaletlerle ilgili bazı sorunlar yaşandığını söyleyen Özdenefe, kefalet senetlerinin takibinin nasıl yapıldığını sordu.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Başsavcılığın görüş bildirdiği ki olayla ilgili örnek vererek, savcılık ve polis teşkilatının doğru çalışmadığını söyledi.

“Sürekli bir Bizans oyunu varmış gibi geliyor bana” diyen Hamzaoğulları, örtbas edilen konular bulunduğunu savundu.

Hamzaoğulları, gazetelerde ‘Birileri düğmeye mi bastı’ diye başlıklar çıkığını söyleyerek, savcılık görev yapmaya mı başladı yoksa düğmeye mi basıldı?” diye sordu.

45 bin ceza 6 bin hukuk davası bulunduğunu, davaların neden yürümediğini, suçluların neden ceza almadığını soran Hamzaoğulları, bunun nedenlerini sordu.

Hamzaoğulları, savcılık görüşlerinin de geç geldiğini söyleyerek, önlemler alınmasını gereken titizliğin gösterilmesini istedi.

Başsavcı Behiç Öztürk, 2017 yılı T&T Şirketi ve dönemin bakanı konusu ile ilgili mali polisin düzenlediği dosyaların herhangi bir kişiyi suçlayacak şekilde ellerine ulaştırılmadığını söyledi.

Öztürk, Başsavcılığın soruşturma makamı olmadığını dile getirerek, henüz kendilerinin birini suçlayacak bir dosyaya sahip olmadığını dolaysıyla birini suçlayacak noktada olmadıklarını belirtti.

Özgürgün ve Çaluda konusundaki soruları yanıtlayan Öztürk, tahkikatın aynı konularda yapılmadığını, sözkonuu kişilerin iki farklı konuda soruşturmaya tabi tutulduklarını kaydetti.

Öztürk, şu anda dosyalarda dava açılacak noktaya geldiklerini Mal Bildirimi konusunda ihbarları çektiklerini, tebligatların yapıldığını, dosyaların dava açılacak şekle geldiğini anda gerekenin yapıldığını belirtti.

Öztürk, Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili Tapu Dairesi, İçişleri Bakanlığı ve mali konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını ve tıkanıklığı aşmaya çalıştıklarını, başvuruların beklenin üzerine olduğunu, tapuda ve Başsavcılıkta yeterli eleman olmadığını dolayısıyla istihdam yapılması gerektiği görüşünü ortaya koyduklarını, bazı eksikliklerin giderildiğini ve sürecin hızlandığını, kısa sürede tıkanıklığın aşılacağını ifade etti.

Savcıların özlük haklarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirten Öztürk, Yüksek Savcılar Kurulu’nun münhaller ve sınavlar konusunda titiz çalışmalar yaptığını gerekçelerin de notlarla belirtildiğini söyledi.

Öztürk, münhallerin yasaya uygun, şeffaf ve dürüst şekilde yapıldığını söyledi.

Teminat ve kefaletler konusundaki söylemleri ilk duyduğunu söyleyen Öztürk, bunun araştırmasını yapacağını kaydetti.