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Hukuk Komitesi, Üniversite Açma İznine İlişkin Üç Karar Tasarısını Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündemindeki üniversite açma iznine ilişkin üç karar tasarısını görüştü.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:16
Hukuk Komitesi, Üniversite Açma İznine İlişkin Üç Karar Tasarısını Görüştü
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite UBP Milletvekili, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün toplandı. 

Toplantıda, “Nobelyum Üniversitesi'ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı”, “Uluslararası Aydın Üniversitesi'ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı” ve “Erkman Üniversitesi'ne Verilen Açma Ön İzninin Yükseköğretim Kurumu Açma İznine Dönüşmesine İlişkin Karar Tasarısı”nın genel görüşmeleri yapıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hukuk Komitesi
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