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Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret

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Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

13 Temmuz 2021 Salı 16:42
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Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret

Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’dan oluşan heyet bu amaçla gittiği Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının da bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.
Burada Komite Başkanı Yasemi Öztürk, anıt özel defterine şunları yazdı:
“Mustafa  Kemal Atatürk,
Siz  Dünyaya örnek,  Türkiye  Cumhuriyeti’ne   önder oldunuz.  Bir Milletin birlik olduğunda  neler başarabileceğini  gösterdiniz.  
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, dahi lideri ATAM; Bir Türk kadını  olarak  bugün  manevi huzurunda olmanın   haklı onurunu ve gururunu  yaşamaktayım. Yolunuz yolumuz, ilkeleriniz  ilkelerimizdir. 
Bir Ulus, sımsıkı  birbirine bağlı  olmayı  bilmedikçe, yeryüzünde  onu bertaraf edecek Millet çoktur.   Yabancı güçlerin  Kıbrıs   Türk Halkının  Türkiye  Cumhuriyeti ile birlik ve beraberliği  bozmasına  müsaade  etmeme çabamız; azim ve kararlılık içinde devam etmektedir. Kıbrıs Türkü varoluş mücedelesini, Anadolu halkının desteği ile sürdürmektedir.
Bu gün, burada Kıbrıs Türk Halkını temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Milletvekilleri olarak, heyetimle birlikte huzurundayız.
ATAM, Kıbrıs Türk Halkı, faziletli mücadelesine, onuruna ve Devletine sahip çıkmaya devam edecektir. Bunun kanıtı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin varoluşudur.
  Bu duygu ve düşüncelerle manevî  huzurunuzda bulunmaktan kıvanç ve onur duymaktayız. Atam  özgürlük  ve bağımsızlık  yolunda kararlılık  icinde yürüyeceğimize ant içer  en derin saygılarımızı  sunarız.”

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:44
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