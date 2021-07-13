Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi’nden Anıtkabir’e Ziyaret

Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’dan oluşan heyet bu amaçla gittiği Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının da bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Burada Komite Başkanı Yasemi Öztürk, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Mustafa Kemal Atatürk,

Siz Dünyaya örnek, Türkiye Cumhuriyeti’ne önder oldunuz. Bir Milletin birlik olduğunda neler başarabileceğini gösterdiniz.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, dahi lideri ATAM; Bir Türk kadını olarak bugün manevi huzurunda olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşamaktayım. Yolunuz yolumuz, ilkeleriniz ilkelerimizdir.

Bir Ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bilmedikçe, yeryüzünde onu bertaraf edecek Millet çoktur. Yabancı güçlerin Kıbrıs Türk Halkının Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberliği bozmasına müsaade etmeme çabamız; azim ve kararlılık içinde devam etmektedir. Kıbrıs Türkü varoluş mücedelesini, Anadolu halkının desteği ile sürdürmektedir.

Bu gün, burada Kıbrıs Türk Halkını temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Milletvekilleri olarak, heyetimle birlikte huzurundayız.

ATAM, Kıbrıs Türk Halkı, faziletli mücadelesine, onuruna ve Devletine sahip çıkmaya devam edecektir. Bunun kanıtı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin varoluşudur.

Bu duygu ve düşüncelerle manevî huzurunuzda bulunmaktan kıvanç ve onur duymaktayız. Atam özgürlük ve bağımsızlık yolunda kararlılık icinde yürüyeceğimize ant içer en derin saygılarımızı sunarız.”