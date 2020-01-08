Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

“Barış Harekâtından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile aynı ismi taşıyan yasa önerisini birleştirerek görüştü. Komite daha sonra “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele almaya başladı. Yasa tasarısı ile yasa önerisiyle ilgili çalışmalar ilerleyen toplantılarda ele alınacak.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Toplantıda HP Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.