Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

DB/TAK