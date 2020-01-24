Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 11:30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı ve Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe) görüştü.

Komite toplantısına, Mülteci Hakları Derneği’nden Fezile Osum, Başak Ekenoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Ahmet Türkdoğan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Seda Orbay Yücel ve Nurcan Gündüz ve KUİR Kıbrıs Derneği’nden Derviş Taşkıranlar ve Doğukan Gümüşatam katıldı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.