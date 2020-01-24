Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

24 Ocak 2020 Cuma 15:37
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 11:30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı ve Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe) görüştü.

Komite toplantısına, Mülteci Hakları Derneği’nden Fezile Osum, Başak Ekenoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Ahmet Türkdoğan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Seda Orbay Yücel ve Nurcan Gündüz ve KUİR Kıbrıs Derneği’nden Derviş Taşkıranlar ve Doğukan Gümüşatam katıldı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hukuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim