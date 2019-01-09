Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi:TDP Gazimağusa Milletvekili Sn. Hüseyin Angolemli)”ni görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi:TDP Gazimağusa Milletvekili Sn. Hüseyin Angolemli)”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi ve Komite, her iki konu ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.