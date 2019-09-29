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Hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti

29 Eylül 2019 Pazar 15:24
Hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti

Hukukçuların duayenlerinden 96 yaşındaki Oktay Feridun dün akşam hayatını kaybetti.

Emekli Başsavcı olan, Meclis Başkan Yardımcılığı ve İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan Feridun son yolculuğuna 2 Ekim Çarşamba günü uğurlanacak.

TAK muhabirinin aile yakınlarından aldığı bilgiye göre, yurt dışındaki aile bireylerinin de katılabilmesi için cenaze töreni Çarşamba günü yapılacak. Oktay Feridun, İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

OKTAY FERİDUN KİMDİR?

Oktay Feridun, eczacı Ahmet Feridun ile Hatice Feridun’un 4 erkek çocuğundan biri olarak 25 Aralık 1923’te Poli’de dünya geldi.

Poli İlkokulu’nda öğrenim gören Oktay Feridun, Lefkoşa Türk İslam Lisesi’nden mezun oldu. Liseden mezun olduğunda 2’nci dünya savaşı vardı, bu nedenle yurt dışında eğitim alması mümkün olmadı. 1941- 45 seneleri arasında öğretmenlik ve memurluk yaptı.

Savaşın bitmesiyle 1945’te İngiltere’ye gitti ve 1948’de Lincoln’s Inn Court’taki hukuk tahsilini tamamlayarak yurda döndü. Avukatlık, İngiliz Sömürge İdaresi’nde yargıçlık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Başsavcı Yardımcılığı, Kıbrıs Türk yönetimlerinde Başsavcı, Askeri Başsavcı ve milli mücadele ile ilgili çeşitli adli mevki ve görevlerde bulundu, Yüksek Adliye Kurulu’nda görev yaptı.

1983’te KKTC Kurucu Meclis üyeliğine seçilen Oktay Feridun, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Meclis Başkan Yardımcılığı da yaptı. Oktay Feridun,  rotary faaliyetlerinde ve birçok sivil aktivitede de yer aldı.

Gülten Feridun ile evli olan Oktay Feridun 3 kız, 6 torun sahibiydi.

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Vatandaş 2019-09-29 17:31:59

Iyi olmus cehenneme gitsin çok.dava sattılar hakimlerle.isbirligi yapanlardan biriydi

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