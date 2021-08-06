“Hukuksal açıdan uygun değil, yasaya aykırı”

BAHAR SANCAR GÜNDEM - ÖZEL HABER

Av. Hasan Yücelen Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, Girne’ye ve Akdeniz’e kuşbakışı bakan milyonlarca sterlinlik arazide başlatılan kooperatif inşaatı hakkında açıklamalarda bulundu.

“ARAZİ 49 YILLIĞINA KİRALANDI”

Söz konusu inşaatın yasal olma noktasında da yasal olmadığını söyleyen Yücelen, “Güven yapı LTD. aslında Güvenlik Kuvvetleri’nden emekli subayların ve fiilinde görev yapan bazı subayların oluşturduğu bir kooperatif. Söz konusu bölge Girne’de yeni yapılan üst geçit bölgesinde sol tarafta. Arazi fiyatlarının 150 bin sterlinlerde olduğu bir bölgede 105 konutluk A-B-C-D tipi konut olarak ayrılan bir proje için burası 49 yıllığına kiraladı” bilgisini verdi.

“YASADA KAMU YARARI GÖZETİLEREK YAPILABİLECEĞİ YAZIYOR”

Yücelen, “Bu kiralama daha sonra tapuya dönecek şekilde umut edilen ve o yönde daha önce benzerleri olan bir işlemle yola çıktı. Aslında kamu mallarının, hazine mallarının uzun vadeli kiralanmasıyla ilgili yasada, 12. Ve 17. maddelerde kamu yararı gözetilerek yapılabileceği, yani tek bir amacın kamu yararı olması gerektiğini, bu kamu yararının da ne olduğu yasada açıkça yazmaktadır. İstihdam olanakları, ülke turizmi, ülkenin gelişimi için ülke ekonomisine katkı için ilgili yasa maddesinin kamu yararına olan kriterleridir” açıklamasını yaptı.

“BELLİ Kİ BU PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN BURADA BİR DÜZENLEME YAPILMIŞ”

“Aslında bir arazinin uzun vadeli kiralanmasının ne amaçlı olacağı belirlenmiştir diyen Yücelen, “Burada böyle bir amaç yok. Burada tam anlamıyla Girne’nin en güzel mevki, konut olarak yapılması için bu kooperatife verildi. Bu arazi daha önce askeri bölge konumundaydı. Askeri bölge olmaktan çıkarılıp hastane olması için Bakanlar Kurulu karar aldı. Ancak daha sonra nasıl olduysa bu arazinin bir kısmı ki şuanda hastane projesi de ortadan kalktı, imar planı da değiştirilerek, -ki ben öyle bir yazı okudum, İmar Planı değiştiği dönemde 18 şubat 2018 tarihinde imar planı yürürlüğe girdi. İlgili arazinin kiralamasının 31 mart-31 mayıs olduğunu düşündüğümüzde, belli ki orada imar planında da bir değişiklik yapılmış. Belli ki bu projenin hayata geçirilmesi için burada bir düzenleme yapılmış” bilgisini verdi.

“HUKUKSAL AÇIDAN UYGUN DEĞİL, YASAYA AYKIRI”

Yücelen, “Bunu ilk açıklayan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana. Çünkü kooperatifler onun denetimine bağlandı. Pek tabi ki kooperatifçiliğin gelişmesi lazım bu tür organizasyonların olması lazım. Ama Girne’nin en güzel yerinin kooperatif konutu yapılması için bu şekilde verilmesi hukuksal açıdan da uygun değildir. Çünkü yasaya da aykırı. Şimdi burada 105 kişi konut sahibi olacak ve oraya yerleşecek. Bunun neresinde kamu yararı var? Yani yasaya aykırı. Yasayı incelediğimde yasal olarak da yapmak mümkün değil” dedi.

“KAMU MALLARINA İHANET YAPILDI”

Bu sürecin kötü yönetildiğini söyleyen Avukat Hasan Yücelen, “Ülkemizde olan diğer emsal davranışların bir durumunu da burada gördük aslında. Olayın bütün özüne baktığımızda, bütün sistemde olan sıkıntının bir yansımasını da burada gördük. Tahminime göre en az 10 milyon sterlin değerindeki bir arazinin, bir kooperatife verilerek konut yapılmasının çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun altına kim imza atmışsa, bu süreç hangi tarihte başlamışsa ve kim buna imkân vermişse, herkes kamu mallarına bir ihanet yaptı” ifadelerini kullandı.

“KAMU YARARI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLEBİLİR”

İlgili inşaatın iptal edilip edilemeyeceği hakkında da açıklama yapan Yücelen, “Bu konu şuan gündeme geldi. Yasal olarak kamu yararı olmadığı ortadadır. Çünkü proje Şubat veya Ocak 2020’dw çıkmıştır ve onaylanmıştır. Bu noktadan sonra, ilgili konu bilgisine gelen sivil toplum örgütleri burada bir kamu yararı olmadığı için bunu yargıya taşıyıp, bu Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte yapılan tüm işlemlerin iptalini sağlayabilir” dedi.

"RAPOR HAZIRLANIYOR"

Ayrıca Kooperatif Şirketler Mukayitliği de konu hakkında harekete geçti. Kemal Deniz Dana ; talimat verdim konuyla ilgili rapor hazırlanıyor kimsenin mağdur olmaması için bir formül arıyoruz dedi.