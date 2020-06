Hükümet 9 kişilik tayyare olayıyla ilgili özür dileyip yoluna devam etmelidir

Bir kriz yaşadık!

Büyük bir kriz!

Efendim, “yatırımcıyı küstürdük, o da kaçtı!”…

Bu iddia külliyen saçmalıktır!

O yatırımcı denen kişi, bu ülkeye sadece sevişmek, kumar oynamak ve eğlenmek için gelmiştir!

Kimse katakulli okumasın!

-*-*-

Efendim, “hükümet istifa etmeli!”…

Geçti artık!

Evet, istifa kültürü gelişmeli ama bence, “TECRÜBE” de önemli!

-*-*-

Nasıl bir tecrübe?

-*-*-

Hemen anlatayım!

Bundan böyle hangi örgütün, hangi bilmem ne gavoluzun başkanı olursa olsun, kimse “bakanlarla” veya “başbakanla” doğrudan görüşmemeli; aracılık etmemeli ve ayıptır söylemesi, “komisyonculuğu geçim kaynağı” haline getirmemeli!

Bu sağ sol – UBP – CTP – DP – HP hepimize büyük bir derstir!

-*-*-

UBP ve HP için sadece ders değil, ciddi bir de sınavdır.

İlla ki kelle istenmemeli; “ben sorumluyum” diye büyüklük yapacak biri bakanlıktan giderse ne ala ama “siyaset” açısından “görevden alma” veya “kabinede değişiklik”, şu an için ciddi risk taşımaktadır!

-*-*-

Nasıl bir risk?

Mesela hem UBP hem de HP genel başkanlarının cumhurbaşkanlığı yarışını olumsuz etkileyecek risk!

-*-*-

Peki ne yapılmalı?

Başbakan çıkmalı ve demeli ki; “… Evet yüzümüze gözümüze bulaştırdık, polis raporu da gösteriyor ki, çok iyi niyetle güvenip de izinlendirdiğimiz bu kişi ve kişiler ne yazık ki yatırım değil, başka maksatlar için ülkemize giriş yapmıştır ve toplumumuz gerçekten ciddi anlamda riske atılmıştır. Sorumluluk bana aittir. Özür dilerim. Bu bize büyük bir ders olmuştur. Bir daha tekrar ederse, ilgili bakanın görevden alınması değil; derisinin yüzülmesi dahi gündeme gelecektir. Toplumumuzdan bizi affetmesini, bundan böyle çok daha fazla çalışacağımızı ve titiz olacağımızı lütfen kabul etmesini dilerim”.

-*-*-

Bu kadar!

Sadece bu kadar!

-*-*-

Yok yatırımcı küstüydü!

Yok Dünya’nın en büyük şirketinin sahibiydi!

“Küstüm oynamam” diyordu!

Yok, “Çok ayıp ettik adama” gibi iddialar saçmadır.

Geçiniz bunları!

-*-*-

Küstüyse, gitsin çarşıdan “küsbe” alsın!

Bütün ülkeyi eşşek yerine koyan bu züppe kardeşimiz, değil Dünya’nın en büyük üçüncü turizm şirketi sahibi; Dünya’nın sahibi olsa, zııııt Mansura’dır!

Digomo’ya kadar yolu da bulunmaktadır!

-*-*-

Hükümet özür diler!

Gerekirse Ünal Üstel de özür diler!

Ama bundan sonra herkes, yoğurdu üfleyerek yer!

İnşallah hepimize, herkese ders olur!

Komisyonculuk ve daha da kötüsü “rüşvetçilik” iddiaları bir daha bu topluma musallat olmaz!

-*-*-

Bu olaydan ders çıkarırız; daha temiz, daha hesap verebilir, daha dikkatli, daha düzgün işler yaparız!

-*-*-

İkinci Ekonomik Paket mi?

Evet, bu paketle, tüm sorunlu sektörlere “rahatlatıcı” tedbirler getirilmesi hedefleniyor.

Bir bürokratın elinde gördüm, az miktar göz gezdirdim; piyasanın canlanmasına az da olsa katkı koyacağı konusunda “ikna” olmasam bile “alın önerilerinizi cehenneme gidin” noktasından geri adım attım.

-*-*-

Memur ve benzeri devlet maaşlarından yapılan kesintilerin, “Mart ayı ile ilgili olanı”nın bugün ödenecek olması, piyasaya 65 milyon civarında taze ve sıcak para akması demektir. Bu açıklama da ardından geldi!

-*-*-

Evet durumumuz hiç iyi değildir!

Evet, Başbakan’ın kayınbiraderi ve bu konuların ülkemizdeki önemli uzmanlarından, analizlerine çok güvendiğim Derviş Kemal Deniz’in dediği gibi, “Ekonomide çarklar durmuştur”…

-*-*-

Evet, şikayetçi olmayan sektör yoktur.

Esnafın durumu içler acısı olmanın da ötesinde kötüdür.

Bir çok ödemede adil ve şeffaf davranılmamıştır.

Üniversiteler ve turizm sektörü felaketi yaşamakla karşı karşıyadır!

Kimse, ne olacağını kestirememektedir.

Özel okulların ödemeleri sıkıntılıdır.

Eğitim fiyaskodur.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri felç geçirebilecek durumdadır.

İşçiler, özellikle özel sektörde, açlık tehlikesi ile yüz yüzedir!

Kiralar ödenemez duruma gelmiştir, mutfak masrafı kısıldıkça kısılmıştır.

Halk hasta olsa bile doktora gidemez haldedir.

-*-*-

Böyle bir ortamda, hükümet krizi; “mantıklı” değildir!

Böyle bir ortamda, “hükümeti bırakıp gitmek”, doğru değildir!

Böyle bir ortamda, erken seçim, çare değildir; erken seçim yapacak para da boşa harcanmış lüks olacaktır!

-*-*-

Ama tekrar ediyorum; kimse de “küstürdük yatırımcıyı” diyerek, sevişmek ve kumar oynamak için hepimizi eşşek yerine koyanları bağışlamamızı istemesin!

-*-*-

Hükümet, dokuz kişilik tayyare olayı ile ilgili olarak toptan suçludur, sorumludur.

Özür dilemek şarttır.

Haaa özür dilenmezse; yukarıda yazdıklarımın hepsi, geçersizdir.

(Not: Bu yazıyı, bakanlar kurulunda her hangi bir değişiklik haberi veya hükümetin bozulduğuyla ilgili her hangi bir duyum almadan yazdım…)