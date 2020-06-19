Hükümet 9 kişilik tayyare olayıyla ilgili özür dileyip yoluna devam etmelidir

Bir kriz yaşadık!
Büyük bir kriz!
Efendim, “yatırımcıyı küstürdük, o da kaçtı!”…
Bu iddia külliyen saçmalıktır!
O yatırımcı denen kişi, bu ülkeye sadece sevişmek, kumar oynamak ve eğlenmek için gelmiştir!
Kimse katakulli okumasın!
-*-*-
Efendim, “hükümet istifa etmeli!”…
Geçti artık!
Evet, istifa kültürü gelişmeli ama bence, “TECRÜBE” de önemli!
-*-*-
Nasıl bir tecrübe?
-*-*-
Hemen anlatayım!
Bundan böyle hangi örgütün, hangi bilmem ne gavoluzun başkanı olursa olsun, kimse “bakanlarla” veya “başbakanla” doğrudan görüşmemeli; aracılık etmemeli ve ayıptır söylemesi, “komisyonculuğu geçim kaynağı” haline getirmemeli!
Bu sağ sol – UBP – CTP – DP – HP hepimize büyük bir derstir!
-*-*-
UBP ve HP için sadece ders değil, ciddi bir de sınavdır.
İlla ki kelle istenmemeli; “ben sorumluyum” diye büyüklük yapacak biri bakanlıktan giderse ne ala ama “siyaset” açısından “görevden alma” veya “kabinede değişiklik”, şu an için ciddi risk taşımaktadır!
-*-*-
Nasıl bir risk?
Mesela hem UBP hem de HP genel başkanlarının cumhurbaşkanlığı yarışını olumsuz etkileyecek risk!
-*-*-
Peki ne yapılmalı?
Başbakan çıkmalı ve demeli ki; “… Evet yüzümüze gözümüze bulaştırdık, polis raporu da gösteriyor ki, çok iyi niyetle güvenip de izinlendirdiğimiz bu kişi ve kişiler ne yazık ki yatırım değil, başka maksatlar için ülkemize giriş yapmıştır ve toplumumuz gerçekten ciddi anlamda riske atılmıştır. Sorumluluk bana aittir. Özür dilerim. Bu bize büyük bir ders olmuştur. Bir daha tekrar ederse, ilgili bakanın görevden alınması değil; derisinin yüzülmesi dahi gündeme gelecektir. Toplumumuzdan bizi affetmesini, bundan böyle çok daha fazla çalışacağımızı ve titiz olacağımızı lütfen kabul etmesini dilerim”.
-*-*-
Bu kadar!
Sadece bu kadar!
-*-*-
Yok yatırımcı küstüydü!
Yok Dünya’nın en büyük şirketinin sahibiydi!
“Küstüm oynamam” diyordu!
Yok, “Çok ayıp ettik adama” gibi iddialar saçmadır.
Geçiniz bunları!
-*-*-
Küstüyse, gitsin çarşıdan “küsbe” alsın!
Bütün ülkeyi eşşek yerine koyan bu züppe kardeşimiz, değil Dünya’nın en büyük üçüncü turizm şirketi sahibi; Dünya’nın sahibi olsa, zııııt Mansura’dır!
Digomo’ya kadar yolu da bulunmaktadır!
-*-*-
Hükümet özür diler!
Gerekirse Ünal Üstel de özür diler!
Ama bundan sonra herkes, yoğurdu üfleyerek yer!
İnşallah hepimize, herkese ders olur!
Komisyonculuk ve daha da kötüsü “rüşvetçilik” iddiaları bir daha bu topluma musallat olmaz!
-*-*-
Bu olaydan ders çıkarırız; daha temiz, daha hesap verebilir, daha dikkatli, daha düzgün işler yaparız!
-*-*-
İkinci Ekonomik Paket mi?
Evet, bu paketle, tüm sorunlu sektörlere “rahatlatıcı” tedbirler getirilmesi hedefleniyor.
Bir bürokratın elinde gördüm, az miktar göz gezdirdim; piyasanın canlanmasına az da olsa katkı koyacağı konusunda “ikna” olmasam bile “alın önerilerinizi cehenneme gidin” noktasından geri adım attım.
-*-*-
Memur ve benzeri devlet maaşlarından yapılan kesintilerin, “Mart ayı ile ilgili olanı”nın bugün ödenecek olması, piyasaya 65 milyon civarında taze ve sıcak para akması demektir. Bu açıklama da ardından geldi!
-*-*-
Evet durumumuz hiç iyi değildir!
Evet, Başbakan’ın kayınbiraderi ve bu konuların ülkemizdeki önemli uzmanlarından, analizlerine çok güvendiğim Derviş Kemal Deniz’in dediği gibi, “Ekonomide çarklar durmuştur”…
-*-*-
Evet, şikayetçi olmayan sektör yoktur.
Esnafın durumu içler acısı olmanın da ötesinde kötüdür.
Bir çok ödemede adil ve şeffaf davranılmamıştır.
Üniversiteler ve turizm sektörü felaketi yaşamakla karşı karşıyadır!
Kimse, ne olacağını kestirememektedir.
Özel okulların ödemeleri sıkıntılıdır.
Eğitim fiyaskodur.
Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri felç geçirebilecek durumdadır.
İşçiler, özellikle özel sektörde, açlık tehlikesi ile yüz yüzedir!
Kiralar ödenemez duruma gelmiştir, mutfak masrafı kısıldıkça kısılmıştır.
Halk hasta olsa bile doktora gidemez haldedir.
-*-*-
Böyle bir ortamda, hükümet krizi; “mantıklı” değildir!
Böyle bir ortamda, “hükümeti bırakıp gitmek”, doğru değildir!
Böyle bir ortamda, erken seçim, çare değildir; erken seçim yapacak para da boşa harcanmış lüks olacaktır!
-*-*-
Ama tekrar ediyorum; kimse de “küstürdük yatırımcıyı” diyerek, sevişmek ve kumar oynamak için hepimizi eşşek yerine koyanları bağışlamamızı istemesin!
-*-*-
Hükümet, dokuz kişilik tayyare olayı ile ilgili olarak toptan suçludur, sorumludur.
Özür dilemek şarttır.
Haaa özür dilenmezse; yukarıda yazdıklarımın hepsi, geçersizdir.
(Not: Bu yazıyı, bakanlar kurulunda her hangi bir değişiklik haberi veya hükümetin bozulduğuyla ilgili her hangi bir duyum almadan yazdım…)
Birkaç kişi sessiz sedasız geldi ve gitti. Bunu suni olarak çok büyüttüler. Memleketin onca sorunu varken lüzumsuz işlerle uğraşıyoruz.
Hayir bu sadece birkac kisinin sessiz sedasiz gelip gitmesi olayi degildir. Ama size gercek sorunun ne oldugunu anlatmaya calismayacagim bile cunku yolsuzluk kulturu o kadar kaniniza islemis ki buradaki sorunun ne oldugunu idrak edemiyorsunuz bile. Acinacak haldesiniz yani.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu ülkeki ana maddiyat kaynağını özel sektorden geçiren ülke oy için memur maaşlarını yatırdı KKTC vatandaşıyım özel sektörde çalışıyorum ayın ortası bütün ödemeler birikmiş 1500 TL için yalvartirlar 5 kişi daha zengin olsun rüşvet yesin diye koca sektörlerin içine edildi bu kadar serefesizlik insafsizlik olmaz siz daha fazla ev alın diye arsa alın diye komisyonculuk yapın paraya para demeyin diye ülkenin içine sictiniz. Halkı açken uyuyan devletmi olur bu durumu destekleyen vatandaşıda memuruda vicdan yoksunudur artık herkese eşit davranmaya başlayın gelir ayrimindaki çalışma saatlerindeki bu saçma sapan uçurumu düzeltmeye çalışın yeter da artık zengin olduğunuz paranizin faizinden yeyinde kırın bu tarafinizi oturun.
Sayin Incirli, bir salgin bulasma riski soz konuzuysa O ANKI SARTLARA GORE alinacak onlemler vardir. Yani bu kisiler ulkeye girdi OLDU BITTI degildir bu is. Boyle bir durumda , yani RISKLI bir kisinin ulkeye girmesi durumunda baskalarina bulastirmamalari icin riski minimuma indirgemek lazim. Bunun icin de TRACKING/ TRACING denilen islemler yani bu insanlarin temas kurdugu HERKESI bulmak bunlari izole etmek testlerini yapmak muayenelerini yapmak vs vs ACILEN GEREKLIDIR. Yani bu kisiler ulkeye GELDIKTEN SONRA yapilmasi gerekenler bunlardi. Ama malesef kimse GERCEKTEN halk sagligini takmadigi icin , ve butun olayin SADECE POLITIK yonuyle ilgilendikleri icin bizim politikacilarimiz sadece birbirini suclamaktan oteye gidemediler. HEPSI SINIFTA KALDI. Sorunu "HAlKIN SAGLIGINI KORUYALIM" yerine "KIMI SUCLAYALIM BU OLAYDAN POLITIK CIKAR ELDE EDELIM" e donusturduler. Tek dertleri KIMIN KELLESI gitsin. O kadar, bundan daha ileriye gitmiyor bizim vizyonumuz malesef.