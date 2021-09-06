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Hükümet 99 yıl Bekleyecek mi?

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:34
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Hükümet 99 yıl Bekleyecek mi?

Karpaz’ın en güzel yerine iki tane beş yıldızlı otel ve gazino yatırımı söz verip bunun yerine bir marina ile sınırlı kalan şirket ile ilgili hükümetten tık çıkmıyor. Oysa aynı hükümet Girne’de Güven Yapı Kooperatifinin kiralamasını durdurabiliyor.

Sevgili okurlar, bu ülkede pek çok şeyimizi maalesef yıllar içerisinde kaybettik, dejenere bir toplum olduk çıktık. Ama esas kayıp “adalet” duygusunda.

Birine EVET denilen şey bir diğerine aynı konuda HAYIR olabiliyor. Hal böyle olunca devletin temel taşları yerinden oynuyor. İnsanların devlete ve siyasete olan bakış açıları da darmadağın oluyor.

İsrailli yatırımcılar 99 yıllığına 500 dönüme yakın bir yeri düşük bir kira ücreti ile kiraladılar. Bu kiralamayı yaparken de iki tane 5 yıldızlı otel ile gazino yapacaklarını dair devlete söz verdiler.

Aradan 10 yıldan fazla bir süre geçti. Devlete verilen sözlerin yerine gelmediğini gördük. Peki, Maliyenin kaynak aradığı şu günlerde bu şirketlerin üzerine gitmesi gerekmez mi?

Madem yapmıyorlar, hemen o sözleşme iptal edilip yerine yapabilecek bir başkası bulunması gerekemez mi?

Böylece hem bölgenin kalkınması hem de Maliyenin beklediği gelirlere ulaşabilmesi adına adım atılmış olunmaz mı?

Elbette bu tür soruları çoğaltmak mümkün. Ama aklın yolu da bir. Devlet kendi sözünün takipçisi olmalı. Kimse devleti kandırmaya kalkmamalı. Devlet olgusunun ciddiyetini kaybetmemesi için devlet kendisine verilen sözlerin de takipçisi olmalı.

Eğer otel yapacağım denip 500 dönümlük araziye birileri konuyorsa 99 yıl bu kişilerin otel yapmasını bekleme lüksümüz yok. Derhal gereği yapılmalı ve otel yapmıyorlarsa geri kalan araziler Maliye Bakanlığına iade edilmeli.

Yaşar Kemal’in de dediği gibi; “Eğer bir ülkede adalet yozlaşırsa, o memleketin dibi oyulmuş demektir. Adaleti çökmüş bir milleti yok olmaktan hiçbir güç kurtaramaz.”  

Son Güncelleme: 06.09.2021 12:49
Anahtar Kelimeler:
Alihan Pehlivan
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